Auto nabouralo na Zlínsku do domu, řidiči naměřili tři promile

Rána do oplocení jejího rodinného domu překvapila ve středu krátce před 22. hodinou ženu v Nedašově na Zlínsku. Do oplocení i do domu narazilo vozidlo Volkswagen Transporter, jehož opilý řidič se snažil z místa odjet. Tomu ale duchapřítomná žena zabránila a zavolala na linku 158. Právo o tom ve čtvrtek informovala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.