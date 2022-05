„9 mm a je to“ je jen délková míra. Soudce se zastal diskutéra u Okamurova článku

Celou situaci tehdy sledoval i 51letý Václav H., který cizince na nevhodné chování upozornil. Podle spisu ho Ramadan nejprve úderem do ramene srazil k zemi a pak do něj bouchal pěstmi. Útočníka se snažila odtrhnout manželka napadeného muže, která od cizince schytala ránu do obličeje.