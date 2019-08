miv, Právo

Šestadvacetiletý muž se o víkendu pustil do prohloubení stávající studny. Její stěny se ale v sobotu zbortily. Nebyla nijak vyztužená a podle odborníků možná vyčerpání vody pro plánované prohloubení narušilo rovnováhu sil. Když se pak muž pustil do práce, zbortila se celá studna a zasypala jej.

Záchranné práce komplikovala poloha studny, která je pod zimní zahradou a přístup k ní je pouze ze sklepa.

„Jsme v hloubce 9,5 metru. Zda jsme těsně nad zavaleným mužem, sami netušíme. Předpokládali jsme hloubku studny kolem deseti metrů, ale taky to může být jedenáct,“ řekl Právu v pondělí odpoledne ještě během pátrání Mikoška.

Postup do hloubky byl náročný. V noci na pondělí narazili ve studni na blok armovaného železa, které museli rozbít a dostat ven.

Hasiči na místě stále pracují na vytěžení zavalené zeminy. Potrubí sacího bagru vedou nejkratší cestou přes dům

„To se do pondělního rána podařilo. Teď pokračujeme v odstraňování závalu. Jde to pomalu a obtížně, chvíli tam kopeme, když to jde, nasazujeme sací bagr. Ale prokopat půl metru je klidně otázkou půl dne, pak je zase třeba zajistit studnu pažením, aby bylo možné pokračovat,“ dodal mluvčí.

Práce v úzké studně je náročná, její zdi je třeba vyztužit.

Místními případ otřásl. „Jestli pitomá studna stála za život,“ konstatovala obyvatelka města.