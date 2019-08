Jakub Kotalík, Právo

„V oblasti nelegálního obchodu s kokainem ukazují operativní poznatky na rozšiřující se okruh odběratelů, související zejména se zvyšující se kupní silou populace a rostoucí poptávkou po této tradičně uznávané nelegální stimulační droze,“ píší policisté NPC ve své výroční zprávě.

Dodávají ovšem, že užívání kokainu se zatím nestalo masovou záležitostí. „Kokain i nadále zůstává drogou, která je pro svou přetrvávající vyšší cenu oproti jiným komoditám statusovou drogou skryté populace majetnější skupiny obyvatel,“ uvádí NPC.

Cena kokainu se pohybuje kolem dvou tisíc korun za gram. Loni se však kriminalisté setkávali s čistější drogou než v uplynulých letech.

V porovnání s jižní a západní Evropou je spotřeba kokainu v ČR stále velice malá. Jeho popularita se však v různých společenských skupinách liší. „Když vezmeme celou populaci, míra užívání kokainu je velmi nízká,“ uvedl pro Právo vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík.

U mladých lidí, kteří se baví nočním životem, je zkušenost s kokainem celkem běžná. „Každý čtvrtý mladý člověk ve věku 15 až 34 let, který tráví svůj volný čas v noci na akcích typu diskotéky, párty, taneční zábavy, užil kokain za posledních dvanáct měsíců,“ cituje Mravčík z průzkumů, které středisko provádí.

Za „drogu exkluzivního světa“ jej stále považuje i Jiří Presl, ředitel preventivního a léčebného střediska Drop In. „Kokain je taková veselá záležitost, proto je na těch večírcích mladých a úspěšných lidí tak populární. Všimněte si, že když se v médiích mluví o drogách, tak o kokainu se prakticky nemluví. U kokainu je ticho po pěšině, protože klientela kokainu je úplně jiná. Jsou to lidé dospělí, kteří většinou dobře vydělávají, nedělají problémy,“ popisuje lékař typické uživatele kokainu.

„Většina z nich nejde do léčby, protože jsou schopní si spočítat jedna a jedna a nechají toho,“ říká Presl, jehož slova potvrzují i celoevropské údaje: zatímco v roce 2017 nastoupilo do léčby závislosti na kokainu v Česku pouze 28 lidí, v Británii to bylo více než 20 tisíc závislých.

Poslední dostupná data z roku 2017 dále ukazují, že kokain je na vzestupu v celoevropském měřítku. Bezpečnostní složky v Evropě předloni zachytily rekordní množství dodávek kokainu. Droga, která se vyrábí z listů koky rostoucí v Jižní Americe, se do Evropy dostává zejména v kontejnerech pro námořní dopravu.

Pozvolného trendu pronikání kokainu na východ Unie si všímá i Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) ve své zprávě z letošního roku. „Ve většině zkoumaných východoevropských měst byly zjištěny nízké úrovně, ale nejnovější data vykazují známky nárůstu. Srovnání s daty z předchozího roku poukazuje na rostoucí užívání,“ uvádí úřad s odkazem na analýzy vod.

Rozmachu kokainu v Česku brání dvě překážky. První je cena, která se však poslední léta nemění. Druhou je lepší dostupnost jiné drogy - pervitinu, který se tu vyrábí, je o polovinu levnější a má podobné účinky.