Zdeněk Seiner, Právo

Za vraždou podle kriminalistů byly osobní spory. „Matka jí vyčítala že nepracuje. Obviněná odešla do kůlny, sebrala sekeru a matku nečekaně jedenáctkrát udeřila zezadu do hlavy a dvakrát do rukou. Matka ještě žila, tak se dcera vydala znovu do kůlny, přinesla si šňůru a matku uškrtila,“ popsal ve středu vraždu vyšetřovatel František Vychytil.

„Dcera nebyla původně jedinou podezřelou, nevěděli jsme, jestli není také někde mrtvá. Nakonec byla dopadena blízko svého bydliště. Přestože cestovala, ukrývala se v hotelech v Pardubicích a Šumperku, kde platila matčinou kreditkou,“ řekl Právu kriminalista Milan Šimek.

Žena se k vraždě matky přiznala. Z domku utekla po týdnu především z obavy, že na víkend přijedou za její matkou příbuzní. „Tělo bylo v tomto počasí už v dost špatném stavu,“ zmínil vyšetřovatel.

„Za vraždu ženě hrozí 12 až 20 let. Vykonala ji po předchozím uvážení a s rozmyslem,“ informoval Šimek. Policista rovněž naznačil, že by zločin mohl být překvalifikován na vraždu vykonanou zvlášť trýznivým způsobem, a obviněné by tak hrozil i výjimečný trest.