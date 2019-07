ČTK

Nejvyšší soud zatím plné odůvodnění nezpřístupnil, nemá potvrzeno doručení všem účastníkům řízení. Mluvčí Krajského soudu v Ostravě Klára Krystynová však řekla, že dovolání bylo odmítnuto.

Požár kostel v třinecké části Guty prakticky zničil.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Kostel Božího těla ze 16. století byl národní kulturní památkou. Shořel předloni v srpnu. Oheň způsobil škodu přesahující 20 milionů korun, historická škoda je ale podle odborníků nevyčíslitelná. V místě vyroste replika kostela. Ostravsko-opavské biskupství by s její výstavbou rádo začalo ještě během léta, nejlépe v srpnu.

„Pořád se ale ještě řeší administrativa,“ řekl vedoucí stavebního odboru biskupství Václav Kotásek.

Obžalovaní u olomouckého krajského soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

K dispozici totiž zatím nejsou všechna potřebná povolení. „Není to bohužel ještě dotažené do konce, snažíme se a chceme, aby se to začalo v srpnu stavět,“ uvedl Kotásek. Podle něj je už připravena firma i potřebný materiál.

Replika za 20 milionů



Podle předpokladů by výstavba repliky mohla stát přibližně 20 milionů korun, další peníze budou nutné na vnitřní vybavení. „Hrubá stavba vyjde zhruba na 20 milionů. Návrh interiéru ještě vzniká, tam bude záležet na tom, co všechno v tom kostele z toho vybavení bude,“ doplnil Kotásek.

Náklady na výstavbu by biskupství mělo pokrýt z pojistky, ale i z peněz z veřejné sbírky vyhlášené městem nebo od dalších dárců. Podle Kotáska to aktuálně vypadá, že by tyto peníze na vybudování repliky měly stačit.

Jakub Hurník u soudu.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

Krajský soud loni v červnu potrestal tři mladé muže za zapálení kostela vězením na 3,5, osm a devět let. Nejvyšší trest dostal za obecné ohrožení Jan Bortel, který akci podle rozsudku vymyslel. Jeden z odsouzených byl v době činu mladistvý, proto má mírnější trest.

Mladíci koupili benzin, který načerpali do čtyř plastových lahví. Když se u kostela ujistili, že na místě nikdo není, 17letý chlapec tři lahve položil k zadní stěně kostela, benzin ze čtvrté vylil na ně a kolem nich a škrtl zapalovačem. Mobilním telefonem si pak natáčeli, jak památka hoří.

Hurník zůstal v autě. U soudu tvrdil, že své známé na místo dovezl, ale že nepředpokládal, že kostel opravdu zapálí. Soud mu to neuvěřil. Řidič prý dvojici po činu nadával, ale pak od nich vzal 4000 korun za pomoc.