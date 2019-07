Matěj Říha, Právo

Testery hájí s tím, že jsou pro její potřeby dostačující a většina funguje správně. Přes chyby na potřebu drogových testů upozorňují i odborníci. Jen loni zfetovaní řidiči způsobili 260 nehod, při kterých zemřelo čtrnáct lidí. Počet mrtvých i zemřelých proti předloňsku vzrostl.

Přesný počet případů, kdy byl na místě odebrán průkaz řidiči na základě chybného výsledku testu, znám není. „Statistika rozdílných výsledků mezi orientačním vyšetřením a rozborem biologického materiálu se nevede,“ sdělila Právu mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

Neeviduje se podle ní ani počet reklamovaných testerů. Testem na drogy musí projít řidič, který je podezřelý z použití návykové látky. Policisté se ho snaží vytipovat podle chování a vnějších příznaků – potí se, má lesklé oči, nepřítomný pohled nebo je zmatený. Hlídka mu odebere vzorek slin nebo potu a za několik minut má k dispozici výsledek zkoušky. Ta ukáže, i jakou drogu si člověk dal, rozpozná marihuanu, kokain, opiáty nebo pervitin.

Drogové testery měří více látek

Jenže se stávají případy, kdy je drogový test pozitivní a následný odběr krve ukáže, že dotyčnému v žilách omamná látka nekoluje. I nevinný řidič tak může přijít o řidičský průkaz až na několik týdnů, dokud nejsou krevní testy vyhodnoceny a případ neprojde příslušnou administrativou.

Chyba nemusí vzniknout nutně kvůli tomu, že je přístroj vadný. Výsledek totiž může být zkreslen tím, že se drogy z těla odbourávají různě dlouho a u každého člověka individuálně. Někomu tak tester může najít drogu ve slinách, i když ji užil třeba před několika týdny. V krvi přitom již drogu nemá.

Testery mají také poměrně přísná pravidla pro skladování. Musí být v prostředí od pěti do dvaceti pěti stupňů. Používat se mohou v teplotách od pěti do čtyřiceti stupňů. Pokud je větší zima, tak ho policisté musejí třeba zahřát v ruce. Při vedrech nad čtyřicítku se pak mohou testery poškodit. A i to může při měření způsobit chybu.

„Testery na alkohol jsou dnes mnohem přesnější. Jsou za tím léta vývoje. Myslím si, že u těch drogových měřáků jsme na začátku a teprve se vyvíjejí. Musí měřit víc substancí, které se mohou objevit, a jsou tam také menší koncentrace, takže ty mašiny musejí být citlivější. Proto je možné, že zatím nemají úplně stoprocentní spolehlivost,“ řekl Právu Roman Budský z platformy Vize 0, která se zaměřuje na bezpečnost na silnicích.

Policie za poslední čtyři roky pořídila přes 650 tisíc testerů na drogy. Aktuální objednávka je součástí čtyřleté smlouvy, která začala platit v loňském roce. Na základě kontraktu mohou objednat 300 tisíc testerů za maximální cenu 120 milionů korun.

Zatímco testy na drogy budou prozatím policisté používat stejné, testery na zjištění přítomnosti alkoholu se obmění. Jak upozornily Lidové noviny, policie chystá v příštích čtyřech letech obměnu těchto přístrojů, nákup vyjde na více než 100 milionů korun.