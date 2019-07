Aleš Fuksa, Právo

Višňová měla získávat pro spolek dotace na asi dvě stě dětí. Ve skutečnosti jich v klubu v období 2015 a 2016, na které se zaměřila policie při vyšetřování podvodu, měla kolem čtyřiceti. Řada dětí uvedených v seznamu u žádosti o dotace v klubu roky nesportovala.

Jak velká je její vina, měl ve středu prokázat Okresní soud ve Zlíně. Při již druhém hlavním líčení však soudkyně Jitka Macháňová vrátila případ k dopracování státnímu zastupitelství.

„Došlo ke změně okolností, bude třeba dalšího rozsáhlého šetření. Bude nutné vyslechnout všechny zákonné zástupce členů sdružení ve vztahu k seznamům u žádostí o dotace. Při otázce směřující na ministerstvo, zda jeho komise prověřovala členství, bylo soudu řečeno, že nikoliv. Dotace nebyla vázána na aktivní členství, ale na samotný fakt členství,“ vysvětlila své rozhodnutí soudkyně.

Nové řízení tak policistům při zpracování výpovědí asi dvou set zákonných zástupců dětí zabere nespočet měsíců a zřejmě i pár let. Jejím rozhodnutím byl státní zástupce Tomáš Ehrenberger překvapen, proti rozhodnutí podá stížnost.

Obžalovaná od začátku tvrdí, že si počet dětí v aerobiku nevymyslela a nejde o „mrtvé duše“, chodily tam jen v dřívějších letech a sama je pak po jejich skončení činnosti neodepsala ze seznamu. Obžaloba však namítá, že nešlo o členy.

„Neměli členská práva, neplatili příspěvky, neměli členskou přihlášku, jen trénovali. Třeba do jedenácti let věku, ale klub je vedl jako členy do osmnácti let. Spoustu jmen vedla, i když spolek vůbec nefungoval. Nebyly členské schůze,“ řekl Právu zdroj blízký vyšetřování.

Spolek tak fungoval na základě dotace přiklepnuté díky seznamu s nekontrolovanými počty. „Komise rozhodující u města či ministerstva o dotacích pro tyto spolky skutečné počty nekontrolují. Stačí čestné prohlášení,“ upozornil zdroj Práva.

Obhájce: Dotace kryla tělocvičnu

Nad případem se pozastavuje i obhájce Višňové Miloslav Jančík, byť z druhého úhlu pohledu. „Pro mou klientku je to velice devastující po psychické stránce, protože se celý život věnuje sportu a práci s dětmi. Získané dotace od města byly určeny na pronájem tělocvičny, která je v majetku města,“ řekl obhájce.

„A pokud to má být ‚bezplatné‘, tak potom dotace dosahuje výše nájmu. Je to nedostatek na straně města Zlína. Dá se tomu přitom předejít tím, že město zruší dotace a dá tělocvičnu klubu pracujícímu s dětmi k nájmu bezplatně s tím, že další peníze si spolek sežene ze soukromých zdrojů. Má klientka se necítí vina. Je to nedostatek na straně orgánů vypisujících dotace,“ dodal.

V případě rozhodnutí o vině hrozí Višňové až pětileté vězení.