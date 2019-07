Michael Polák, Právo

Obžalovaná jen náhodou nezasáhla žádné životně důležité orgány manžela, který se štěstím přežil. I když se poškozený manželky před soudem zastával a část odpovědnosti za kritický okamžik vzal na sebe, soud přesto ženu uznal vinnou z pokusu o vraždu a potrestal ji.

„Rozhodující byl způsob útoku kuchyňským nožem. Bodnutí měla střední intenzitu, ale podle znalců byla vedena švihem,“ vysvětlil svůj verdikt soudce Richard Skýba.

Muž měl velké štěstí, při třech ze čtyř bodnutí se nůž pravděpodobně zastavil o jeho obratle a nezpůsobil vážná zranění. Čtvrtá rána byla nejvážnější, způsobila mu rozsáhlé krvácení v okolí ledviny. „Velmi reálně hrozilo, že to skončí smrtí. Podobných bodnutí s fatálním koncem jsem už viděl spousty,“ popsal soudní znalec Radovan Havel

U soudu vyšlo najevo, že manželé Dušátkovi spolu dlouhodobě příliš nevycházeli. Každý si žil svůj život v jiné místnosti společného bytu. Přesto mezi oběma docházelo ke konfliktům, mnohdy pramenily ze sociální fóbie, s níž se obžalovaná léčila. Prudce se jí měnily nálady, kvůli úzkostlivým stavům i paranoidním představám brala antidepresiva, několikrát pobývala v léčebně v Kosmonosích.

Obžalovaná Jitka Dušátková u libereckého soudu

V osudnou březnovou neděli se nahromadila její zloba. Vadilo jí, že ji manžel ignoruje a hraje na počítači karty, tak vyhodila pojistky v bytě. Právě u pojistek v předsíni se pak manželé střetli, střídavě je v hádce vyhazovali a znovu nahazovali.

„Tam to začalo. Pak jsem vzala nůž a řekla jsem mu: 'Hele, co mám.' A on na to: 'Tak si píchni, dělej!'“ popsala žena osudnou chvíli při výslechu na policii. Před soudem už vypovídat nechtěla. Několikrát ale zopakovala, že to, co se stalo, ji velmi mrzí. Omluvila se manželovi i svým synům, které soud předvolal.

„Je to hodně moje vina. Z 50 procent jsem se na tom podepsal já a už jsem jí odpustil,“ prohlásil u soudu napadený. Manželku tím ale potrestání neuchránil.