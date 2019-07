Patrik Biskup, Právo

I kdyby Benešová uspěla, na věci to nic nezmění a Schmied do vězení zpátky nepůjde. Jestliže byl totiž zákon porušen ve prospěch odsouzeného, nelze takový verdikt zrušit a napravit. Šlo by tak pouze o akademický výrok.

Ve stížnosti, jejíž text má Právo k dispozici, ministryně poukázala na to, že okresní soud vůbec nebyl příslušný ve věci rozhodovat. Dále mu vytkla, že žádosti odsouzeného o přerušení výkonu trestu ze zdravotních důvodů vyhověl předčasně bez toho, aby náležitě a dostatečně zjistil jeho skutečný zdravotní stav.

„Rozhodoval totiž v situaci, kdy disponoval dvěma protichůdnými stanovisky. Jednak to byla zpráva chirurgického oddělení věznice Pankrác, z níž vyplývá, že byl odsouzený schopen věznění,“ stojí ve stížnosti.

Proti tomu stálo odborné vyjádření civilního lékaře předložené obhájcem odsouzeného, který doporučil provést plánovaný chirurgický zákrok ve specializovaném centru typu fakultní nebo krajské nemocnice,“ stojí ve stížnosti.

Benešová dále poukázala na to, že soud ani nevyčkal na aktuální zprávu Vězeňské služby o zdravotním stavu odsouzeného, již si sám vyžádal a podle níž byl Schmiedův zdravotní stav stabilizovaný a měl zajištěnu potřebnou zdravotní péči.

Tuto zprávu přitom soud obdržel druhý den po svém rozhodnutí. Mluvčí karlovarského soudu Ivana Fořtová už dříve uvedla, že 33letý člen kolotočářské rodiny má trest přerušen od letošního února na půl roku.

Státní zástupce nepodal stížnost



Své rozhodnutí soud ani nemusel odůvodňovat, protože státní zástupce Josef Fišer proti verdiktu nepodal stížnost, čímž okamžitě nabyl právní moci a již ho nemohl nikdo přezkoumat. Fišer za to později dostal výtku. Krajský soud v Plzni uznal Schmieda vinným, že společně se svým otcem a dalšími dvěma muži několik dní věznili a mučili svého zaměstnance.

Šéf kolotočářského klanu Jindřich Schmied st.

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Případ se odehrál v říjnu 2014 v rodinném domě v Sadově na Karlovarsku. Podle spisu ho svázali a na několik hodin pověsili za nohy hlavou dolů. Přitom do něj mlátili a vzduchovkou ho střelili do hrudníku.

Poté těžce zraněného muže připoutali rukou k topení, kde ho nechali jen o vodě a chlebu. Po pěti dnech se mu podařilo dostat z pout, utekl přes pole k čerpací stanici, kde požádal obsluhu o zavolání pomoci.

Za těžké ublížení na zdraví a zbavení osobní svobody dostal v roce 2016 nejvyšší trest 7,5 roku Jindřich Schmied starší, jeho syna stejně jako jeho komplice poslal soud do vězení na šest let a poslední z mužů si odpykává za mřížemi 5,5 roku.

Jako jediný do vězení dobrovolně nenastoupil právě Jindřich Schmied mladší, vypátrali ho až policisté, takzvaní lovci lebek.