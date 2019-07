ČTK

Koudelka vinu popírá, komplic nebyl dopaden. U soudu ve středu Koudelka přítomen nebyl. Rozsudek není pravomocný, obhajoba se na místě odvolala.

„Předložený ucelený řetězec důkazů jednoznačně ukazuje na pana obžalovaného, je jednoznačně prokázáno, že obžalovaný na místě činu byl,“ uvedla předsedkyně senátu Dagmar Bordovská. Soud muže odsoudil za loupež a porušování domovní svobody.

Obžalovaného podle soudu usvědčil především jeho vzorek DNA, který byl nalezen na kobercové lepicí pásce, jíž byla zalepena ústa jednoho z přepadených. Podle odůvodnění soudkyně není pochyb o tom, že ten, kdo DNA na pásce zanechal, musel být v domě. Žádným jiným způsobem se DNA na pásku podle ní dostat nemohla.

Podle dřívějších výpovědí měli pachatelé rukavice, obhajoba tedy odmítá možnost přenosu DNA. Podle odůvodnění Bordovské to, že měli pachatelé rukavice, nijak nevylučuje možnost přenosu DNA. Například kapénkami, pachatel mohl také podle ní lepicí pásku utrhnout třeba pomocí zubů.

Obhajoba žádala zproštění



Vrchní soud dva předchozí odsuzující rozsudky zrušil, vyhověl tak odvolání obžalovaného. Podle jeho obhájce Jaroslava Bárty nebyla vina věrohodně prokázána. „Nelze se ztotožnit s tím, že okruh nepřímých důkazů by byl úplným a v takové hodnotě, jak vyžaduje judikatura, aby bylo možno rozhodnout o vině. Přímý důkaz není žádný,“ uvedl obhájce v závěrečné řeči.

Navrhoval zproštění obžaloby. Podle státního zástupce Ivana Hrazdiry předložené důkazy naopak tvoří ucelený řetězec. Uvedl, že kobercovou pásku s DNA obžalovaného nikdo jiný než obžalovaný do domu přinést nemohl. Ucelený řetězec důkazů pak podle žalobce podporuje i výpověď poškozených, podle kterých byl pachatel vysoký. Koudelka měří 203 centimetry.

Pachatelé rodinu přepadli 19. ledna 2012. Koudelka podle obžaloby s neznámým komplicem vnikl do domu poté, co jim žena otevřela na zaklepání. Srazili ji k zemi a odvlekli i s jejím malým synem do koupelny. Tam ženu spoutali a jí i dítěti přelepili ústa páskou.

Když vstoupil do domu muž, lupiči jej srazili pomocí elektrického paralyzéru, spoutali a na hlavu mu dali textilní tašku. Z domu si nakonec odnesli dohromady 890 000 korun v českých korunách a eurech. Žena po přepadení trpěla posttraumatickou poruchou, a to nejméně do jara 2013.

Středeční rozsudek je souhrnný, soud Koudelku už dříve potrestal za jiné trestné činy.