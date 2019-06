Petr Kozelka, Právo

Případ sahá až do let 2012 až 2014. Strmiska suverénně vystupoval jako zástupce sázkové kanceláře a také jako jednatel sázkové firmy. „Pod příslibem zhodnocení takto vylákal finanční prostředky, přičemž si musel být vědom s ohledem na to, jak s penězi hospodařil, že peníze nebude schopen vrátit,“ konstatoval předseda senátu Miloš Žďárský.

Strmiska bral podle spisu od lidí desítky či stovky tisíc korun, ale našli se i tací, kteří mu svěřili i několik milionů korun. Muž jim přitom vrátil jen zlomek slíbené částky. „Dělal to fikaně. Dal jsem mu 5000 korun a on mi vrátil 6000. Později nabídl smlouvu na 100 tisíc a zpět jsem měl do měsíce dostat 110 tisíc. Peníze jsem pak už ale neviděl,“ postěžoval si u soudu už dříve jeden z podvedených.

Uzavíral s poškozenými smlouvy o půjčce a zavázal se k tomu, že poskytnuté finance vrátí. soudce

Podle soudu muž vybral celkem 77 milionů korun, vrátil ale jen deset milionů. Když sázková bublina v roce 2014 praskla, Strmiska zmizel jako pára nad hrncem. Brněnský soud už ho jednou potrestal sedmi lety vězení jako uprchlého, poté se ale policii podařilo falešného bookmakera dopadnout, a tak se celé soudní jednání muselo znovu zopakovat včetně výslechu svědků.

Tvrdil, že byl ve vězení



„Poprvé jsme provedli rozsáhlé dokazování bez účasti obžalovaného, ten tvrdil, že byl někde vězněn a pak před spravedlností utíkal. Pár dní po verdiktu byl obžalovaný dopaden, skončil ve vazbě, proti rozsudku podal odvolání, a tak jsme museli jednat znovu,“ vysvětlil soudce Žďárský.

Strmiska celou dobu trval na své nevině a tvrdil, že poškození věděli, že peníze použije na sázení. Prý to pouze nevyšlo. S takovou argumentací se ale soud neztotožnil. „Uzavíral s poškozenými smlouvy o půjčce a zavázal se k tomu, že poskytnuté finance vrátí. Navíc poškození si mylně mysleli, že jednají se skutečným bookmakerem zavedené sázkové firmy. Navíc věděl, že půjčené peníze nemůže vrátit. Sázky prostě nemohou přinášet dlouhodobý zisk,“ dodal Žďárský.