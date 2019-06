Devatenáctiletý řidič narazil na Jindřichohradecku do stromu. Zemřela mladá dívka

Další mladý život vyhasl na jihočeských silnicích. Ve čtvrtek kolem čtvrté hodiny ráno narazil řidič dodávky do stromu u Děbolína na Jindřichohradecku. Na místě zemřela jeho spolujezdkyně, které ještě nebylo osmnáct let. Zraněného řidiče transportoval vrtulník do nemocnice.