Opilý zabil autem s majákem chodce a ujel, soud mu potvrdil pět let

Opilý a s modrým majákem za oknem auta se loni na konci listopadu hnal ulicemi Brna 44letý Roman Bubla. Skončilo to tragédií - auto srazilo a zabilo chodce, který přecházel silnici. Pomocí se bývalý závodník Bubla nezdržoval, šlápl na plyn a ujel. Soud ho za to potrestal pěti lety vězení a zákazem řízení na 10 let. Bubla se proti verdiktu odvolal, ale Krajský soud v Brně ve středu jeho námitky smetl ze stolu.