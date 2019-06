Patrik Biskup, Právo

„Normálně se pohyboval. Nic neukazovalo na to, že by měl závažné zdravotní problémy,“ potvrdil zdroj, který s Trojanem přišel během zatýkání do styku.

Trojana v Plzni soudí za loupež, když společně s Romanem Mernou v prosinci 2016 vnikli do bytu drogového dealera a sebrali mu mobilní telefon a peníze.

„Vykopli dveře, a když se dostali dovnitř, Trojan opakovaně poškozenému nadával a křičel, kde má peníze a drogy. Poté oba obžalovaní muže fyzicky napadli, mlátili jej po celém těle teleskopickým obuškem. Poté z obývacího pokoje odcizili tři tisíce korun a mobilní telefon,“ stojí v obžalobě.

Přivezli ho na lůžku



Trojan přiznal, že v bytě s Mermou byli, ale ne kvůli drogám „Šli jsme do bytu proto, že ten člověk okradl moji známou a já chtěl po něm, aby dluh doplatil. Představoval jsem si to tak, že mu vynadám a on se s ní nějak vyrovná. Jenže si to nenechal líbit, tak jsme se začali strkat a pak došlo i na nějaké facky,“ prohlásil Trojan, kterého tehdy k soudu přivezla sanitka upoutaného na lůžku. „Jsem v podstatě nepohyblivý a čekám na invalidní důchod. Stará se o mě přítelkyně,“ řekl soudu, který zatím v případu nerozhodl.

Podle policie patřil Trojan k lidem, které detektivové z Toxi týmu sledovali od začátku loňského roku. V organizované skupině měl mít na starosti distribuci léků s pseudoefedrinem vařičům pervitinu. Celkem v případu policisté obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy devět mužů ve věku 33 až 61 let a čtyři ženy od 25 do 34 let.

„Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili 44 kilogramů tablet a stovky litrů roztoku určeného k výrobě metamfetaminu,” uvedla policejní mluvčí Martina Korandová.