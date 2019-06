pch, Právo

Řidič srbského kamionu projížděl s nákladní soupravou plnou dřevěných kůlů po dálnici D1 ve směru na Prahu. Zastavil na parkovišti na 111. km a obrátil se na obsluhu zdejší čerpací stanice s podezřením, že má zřejmě pod plachtou návěsu nějaké osoby.

„Obsluha čerpací stanice okamžitě kontaktovala policisty z dálničního oddělení Velký Beranov, kteří společně s policisty z odboru cizinecké policie vyjeli na místo. Již při prvotním ohledání tahače bylo zřejmé, že uvnitř návěsu se skutečně nacházejí osoby. Navíc bylo viditelné, že je porušeno lanko pro umístění celní plomby, které zajišťuje celý obvod návěsu. Lanko bylo přerušeno v prostoru pravé zadní hrany návěsu, za celní plombou. Ve stejném místě bylo lanko provizorně spojeno,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Řidič srbského kamionu neměl o přítomnosti migrantů ani tušení, podezření pojal na dálnici D1

FOTO: Policie ČR

Kamion pak v policejním doprovodu odjel do celního areálu ve Stříteži, kde byla odstraněna plomba. Uvnitř návěsu, v asi půlmetrovém volném prostoru mezi nákladem a plachtou, se nacházeli tři muži bez dokladů totožnosti, o dokladech opravňujících je k pobytu na českém území nemluvě.

„U jednoho cizince jsme při osobní prohlídce nalezli kartičku dokladující jeho pobyt v záchytném zařízení cizinců v Srbsku,“ doplnila k identifikaci policejní mluvčí.

Migranti se schovávali v asi půlmetrovém volném prostoru mezi nákladem a plachtou

FOTO: Policie ČR

Prověřili i řidiče



U 39letého řidiče policisté prověřili trasu jízdy. Nakonec ale konstatovali, že o nechtěném nákladu skutečně nevěděl, a tak mohl pokračovat v cestě.

Kdy a kde se trojlístek do kamionu dostal, není jasné. S pomocí tlumočníka policisté zjistili, že by se mělo jednat o jednoho Inda a dva Afghánce. Jeden Afghánec putoval do zařízení ve Vyšních Lhotách, a to kvůli důvodnému podezření, že už o mezinárodní ochranu požádal v jiné zemi EU. Pokud se to potvrdí, bude předán k dalšímu řízení tam.

Zbylé dva muže policisté předají kolegům na Slovensko, protože odtamtud kamion do Česka přicestoval.