Právě onen majetkový prospěch je podstatným faktorem případu. Pokud se totiž Kuncovi, který je souzený podle starého trestního zákoníku, majetkový prospěch pravomocně neprokáže, tak se trestní řízení s konečnou platností zastaví, protože v tom případě bude čin promlčen už po 12 letech, a ne po 20 letech.

„Samotný skutek mohl být zažalován krátce před promlčecí dobou proto, že obžaloba spatřovala v jednání obžalovaných majetkový motiv,“ konstatovala soudkyně Hana Hrnčířová. Ten se ale neprokázal a soud musel kvůli promlčení Kuncovo trestní stíhání zastavit. Státní zástupce si proti usnesení soudu podal stížnost.

Martin Kunc u soudu

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Kuncovu sestru, která byla obžalovaná z návodu k vraždě, soud pro nedostatek důkazů obžaloby zprostil. „Nebylo zcela jednoznačně prokázáno, že obžalovaná navedla svého bratra, aby zavraždil jejího manžela, a že motivem pro vraždu byl majetkový prospěch, spočívající v dědictví,“ uvedla soudkyně. Proti zprošťujícímu verdiktu žalobce podal odvolání.

Ve hře bylo dědictví



Kunc podle spisu zastřelil manžela své sestry, italského podnikatele, v září 1998 ve vile na pražské Ořechovce. Ital prý Kuncovu sestru údajně dlouhodobě týral a znásilňoval. Kunc muže podle obžaloby zavraždil čtyřmi ranami z pistole s tlumičem a spolu se svým známým Vladimírem Gottfriedem tělo odvezl k rybníku Bucek ve středních Čechách. Podle žalobce měli také spolu s Kuncovou spoluobžalovanou sestrou zakrýt stopy.

Kunc se ke švagrově vraždě přiznal, podotkl ale, že on vystřelil dvakrát. Další dva výstřely způsobil prý Gottfried. Právě ten je jednou z klíčových postav případu, který by zůstal patrně neobjasněn. Až po letech se totiž přihlásil a začal vypovídat proti sourozenecké dvojici, jinak by došlo k promlčení vraždy. Podle soudkyně je ale Gottfriedova výpověď ojedinělým důkazem proti sourozenecké dvojici.

Podle státního zástupce Kuncova sestra navedla svého bratra k vraždě, aby se „zbavila nepohodlného manžela, s nímž měla osobní spory a vůči němuž měla osobní averzi“. Zároveň bylo ve hře společné jmění manželů ve více než 23miliónové výši.

Kuncova sestra jakoukoliv vinu u soudu odmítla. „Věřte tomu, já nejsem člověk, který je závislý na penězích, který bazíruje na majetku. Já měla vždycky všeho dostatek, neměla jsem nikdy potřebu někoho okrádat nebo najímat bratra, aby zabil mého manžela,“ uvedla na konci hlavního líčení. Gottfried se podle ní rozhodl vypovídat kvůli závisti, případně z pomsty vůči Kuncovi.