Miroslav Homola, Právo

Dvě velké životní lásky měl tenista Marcel Forman z Třebíčska: sport a až do loňského října rovněž šestatřicetiletou ženu v Moravských Budějovicích. Zatímco v tenise či stolním tenise to čtyřicetiletému muži šlo bez problémů, na poli lásky už tak úspěšný nebyl.

Odmítnutí zhrzený nápadník však vyřešil tím nejhorším možným způsobem. Podle obžaloby prodavačku loni 27. října v obchodě s výpočetní technikou, kde pracovala, brutálně zavraždil. Podle kriminalistů ženu za pouhou necelou minutu usmrtil 23 bodně řeznými ranami.

Obžalovaný se k činu přiznal. „Zamiloval jsem se do ní jako do žádné jiné ženy na světě,“ vypověděl u soudu Forman, kterému promítli v síni záběry z činu pořízené bezpečnostními kamerami. „Toto celé jednání, tedy bodání do těla poškozené trvalo 57 vteřin,“ uvedl k záběrům soudce Petr Jirsa.

Obžalovaný Forman se snažil své jednání zdůvodnit tím, že žena, kterou považoval za osudovou lásku, měla současně s ním i vztah s jiným mužem, shodou okolností jeho kamarádem z tenisu. „Hodně jsme si volali a psali. Ještě 26. června mi napsala, že mě miluje a chce se mnou být. Za dvě hodiny poté mi napsala, že je mezi námi konec, chtěl jsem vědět proč," vypovídal Forman.

Zhrzený nápadník se kvůli tomu dokonce začal léčit na psychiatrii a stále doufal, že žena nakonec dá přednost jemu. Někdejší výkonnostní, stále svobodný sportovec a řidič zásilkové služby, který se do oběti zamiloval loni v únoru, také vypověděl, že naposledy byl zamilovaný před desíti léty a od té doby s žádnou další ženou vztah neudržoval.

Podle obžaloby vycházející z výpovědi na policii pár hodin po vraždě se muž na čin připravoval. Nůž si totiž vzal před návštěvou prodejny do batohu a před samotným útokem, kdy ženu napadl zezadu, ještě počkal, až z obchodu odejdou zákazníci.

I přes množství bodných a řezných ran se žena snažila ještě vyběhnout před obchod a volat o pomoc. Zranění však bylo tolik a byla natolik vážná, že už jí nebylo pomoci.

Formanovi nyní hrozí 15 až dvacet let, případně i výjimečný trest.