„S ohledem na dobu, která uplynula od spáchání přečinu, byl původně uložený trest nepřiměřeně přísný,“ uvedl předseda senátu odvolacího soudu František Pokorný.

Hussein se k soudu nedostavil, podle policie se zdržuje se na neznámém místě. Poslední zpráva o jeho pobytu je z Belgie z předloňského dubna, kde byl kontrolován tamní policií a poté propuštěn.

Pondělní verdikt je pravomocný a bude zanesen do evropského informačního systému rejstříků trestů. Pokud by Hussein požádal v některé z evropských zemí o azyl, tak v případě lustrace se imigrační úředníci dozvědí o jeho odsouzení v ČR.

Vzal 70 tisíc



Iráčan podle rozsudku tehdy sebral z neuzamčené zásuvky za barem kasírtašku se 70 tisíci korunami a pak společně s dalšími dvěma krajany odjeli taxíkem zpět do tábora pro uprchlíky v německém Vietachu nedaleko českých hranic, kde byli tehdy všichni tři registrováni. Během cesty ale z taxíku utekl a později ho zadrželi němečtí policisté, kteří u něj našli peněženku i s hotovostí.

„Když jsem ztrátu peněženky zjistil, telefonoval jsem hned taxikáři, aby se vrátil. Byl už za hranicemi, a když se začal otáčet, jeden z trojice pasažérů vyskočil za jízdy z auta. Později ho zadrželi němečtí policisté a našli u něho přes 1600 eur. Požádali mě, abych toho muže přijel identifikovat,“ vypovídal u soudu provozovatel klubu Johann Geiger.

Mezitím si prohlédl záběry z bezpečnostní kamery. „Když jsem toho muže potom viděl na policejní stanici, poznal jsem ho z toho videa,“ dodal Němec.

Dramatické okamžiky na cestě s trojicí uprchlíků líčil před soudem taxikář Zdeněk Kubů, kterého telefonát majitele klubu zastihl už za hranicemi. „Říkal, abych se vrátil do Čech, že jeden z těch tří ukradl v klubu kasírtašku. Když jsem auto obrátil, spolujezdec na přední sedačce otevřel dveře a vyskočil ven. Ostatní na mě spustili, co to má znamenat. Tak jsem dělal blbýho a pořádně šlápl na plyn,“ líčil taxikář.

Bál se o život



Neměl u sebe žádnou zbraň ani pepřový sprej. „Byl jsem pořád ve střehu, aby mi třeba nehodili kolem krku nějakou smyčku. Kdyby mě napadli, měl jsem v plánu to do něčeho napálit a pak jim zdrhnout. Těch pět kilometrů bylo neskutečně dlouhých, každá vteřina se táhla jako věčnost,“ popisoval Kubů další sled událostí.

Dvojici Iráčanů dovezl do klubu a předal policii. S majitelem nočního podniku se hned vydali do SRN hledat zloděje. „Oznámili jsme to ve Fürthu a do hodiny ho tam chytili. Honilo ho nějakých třicet policejních aut,“ dodal taxikář.