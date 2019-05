bad, Novinky

Ve vsi o necelé stovce obyvatel se v místní hasičské zbrojnici na začátku prosince 2017 konala výroční schůze hasičského sboru. Probíraly se různé věci, co bylo potřeba rozhodnout, popíjelo se, bavilo se. Když se večer blížil k závěru, začali se dva dlouholetí kamarádi hádat.

Příčinou sváru byla podle obžalovaného nízká účast ostatních dobrovolných hasičů na brigádách, která se mu nelíbila. „Něco jsme si řekli. Strčil do mě a já jsem teda, to byla moje hloupost, strčil do něj a tím to skončilo, no,“ popsal situaci Dušek. „Mně je to všechno hrozně líto, byli jsme kamarádi,“ litoval.

Se zesnulým byli kamarádi čtyřicet pět let a měli spolu dobré vztahy. Podobně vypovídali i svědci, podle kterých obžalovaný s poškozeným udávali ve vsi krok.

Muž v důsledku pádu utrpěl mimo jiné zlomeninu týlní kosti či krvácení do mozečku, i přes včasnou operaci v důsledku mnohočetného selhání orgánů necelé čtyři měsíce po události zemřel.

Mrzí mě to a bude mě to mrzet nadosmrti František Dušek

„Já toho lituju, co se stalo, a omlouvám se rodině poškozeného. Mrzí mě to a bude mě to mrzet nadosmrti,“ kál se opětovně Dušek. Právě i projevenou lítost vzal v potaz soud při rozhodování o výši trestu, o vině pochyby neměl. „Vina obžalovaného byla zcela jednoznačně prokázána,“ uvedla soudkyně Alexandra Chrdleová.

Otázkou tak zůstala jen výše trestu, podle zákonné trestní sazby hrozilo Duškovi za ublížení na zdraví s následkem smrti pět až deset let vězení. Jak státní zástupce, tak i obhájce navrhovali s ohledem na polehčující okolnosti, jako byla projevená lítost, doznání či Duškův dosavadní bezúhonný a řádný život, trest podmíněný pod spodní hranicí sazby. A soud jim dal za pravdu.

„Předpokládáme, že ten podmíněný trest je trestem ryze formálním, je tu řada polehčujících okolností. Nepochybujeme o tom, že se (obžalovaný) nedopustí žádné další trestné činnosti,“ konstatovala Chrdleová s tím, že samotné trestní stíhání bylo pro obžalovaného dostatečně nepříjemnou zkušeností.