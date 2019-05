hon, Právo

Stejný trest soud Bělastovi vyměřil již v minulém roce, ale odvolací Vrchní soud v Olomouci kauzu vrátil zpátky do Ostravy k novému posouzení. Ani tentokrát není rozsudek pravomocný a obžalovaný se proti němu odvolal.

Podle verdiktu exekutor neoprávněně používal peníze, tak jako by byly jeho vlastní. Platil z nich nejenom své odměny, ale i mzdy zaměstnanců, zákonné odvody i další náklady úřadu. A to bezmála devět let.

„Za ty roky se z toho stalo letadlo, které jednou muselo spadnout. Když nevydělával, nemohl prostě z vymožených peněz platit náklady,“ řekl soudce. „Moc dobře věděl, že to není správné, protože od jisté doby, kdy už to letadlo hodně ubíralo na výšce, snažil se zajistit peníze půjčkami i úvěry,“ dodal soudce.