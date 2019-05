ape, Právo

Na ÚS se se stížností po zamítnutí svého návrhu krátce loni po volbách obrátil Pavel Musil ze sdružení Nezávislí v Bílině - HNHRM. K návrhu na zneplatnění voleb se kromě sdružení připojila i KSČM. Naopak zmocněnci městského úřadu, ANO 2011, ODS a Bílinských sociálních demokratů považují návrh za neopodstatněný a navrhují ho zamítnout.

U soudu v úterý vypovídal svědek, který po volbách natáčel výpovědi lidí, kteří údajně za hlasy dostali peníze. Přítelkyně ho prý požádala, zda by se k uplácení voličů pokusil něco zjistit.

Podle něj to šlo samo, nemusel nikoho shánět. „Tam to ví celá Bílina, stačí se projít po městě a každý vám to řekne,“ vypověděl svědek. Celkově prý za jeden až dva týdny natočil 10 až 12 výpovědí svědků. „Padlo tam, že dostali peníze, že volili číslo 6,“ vzpomněl jednu z natočených výpovědí.

Spory okolo voleb v Bílině řešil soud už v roce 2014. Tehdy nařídil volby opakovat, a to právě kvůli kupčení s hlasy. „Když srovnám volby s rokem 2014, nárůst je tu větší,“ prohlásil již dříve u soudu Musil o intenzitě uplácení.

Možným kupčením s hlasy v Bílině se zabývala také policie, případ ale odložila. Soud má v plánu vyslechnout ještě celou řadu svědků, k veřejnému projednávání případu se vrátí i v dalších týdnech.