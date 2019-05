ner, Novinky, Právo

„Bylo prokázáno, že se se zbraní účastnil stráže v zákopech, stráže na tržnici, vykonával údržbu zbraní, ale nebyla mu prokázána účast na přímých bojových akcích, jeho činnost byla velmi okrajová,“ řekl při vyhlášení rozsudku předseda senátu Jan Šlosar.

Podle něj byla motivace odsouzeného jiná než u skutečných teroristů. „Sám to řekl už v březnu při zahájení hlavního líčení, když prohlásil, že chtěl zažít dobrodružství,“ konstatoval soudce. Soud proto překvalifikoval skutek na účast na zločinecké organizované skupině, za který je sazba tři až 12 let vězení.

Voják Erik Eštu u krajského soudu v Pardubicích.

FOTO: Zdeněk Seiner, Právo

Ztráta uniformy bolí

Částečně tak soud dal za pravdu obhajobě. „Podívejte se na něj, je tohle terorista? Je to obyčejný kluk,“ řekl ve svém emotivním projevu Eštuův obhájce. Opíral se i o posudky psychiatrů, kteří obžalovaného označili za osobnost nevyzrálou, sebestřednou a trpící méněcenností.

Eštu opouštěl soudní síň zdrcen, doufal v osvobozující rozsudek. „Je to blbý, ale dá se s tím žít,“ řekl mezi dveřmi ze soudní síně. Pro něj je ztráta hodnosti, a tedy konec v armádě, podstatně tvrdším verdiktem než zápis v trestním rejstříku. „Jeho angažmá v armádě tím definitivně končí,“ přikývl i soudce. Pro Eštua byla uniforma smyslem života.

Byl tam prý jako turista



Eštu podle obžaloby na jaře 2015 tři týdny nejen hlídal v zákopech a vykonával pro separatisty vedlejší práce jako údržbu zbraní, ale účastnil se i ostřelování pozic protivníka. „To mohlo zejména občanům Ukrajiny způsobit zranění či smrt,“ řekl státní zástupce.

Teď uznávám, že to byl hloupý nápad. obžalovaný

Eštu popřel základní tvrzení obžaloby. Podle svých slov jel na Ukrajinu jako turista podívat se na rodiště své nynější ženy a navštívit dávného přítele Andreje Usova. Protože se roky zajímá o vojenskou historii, koupil si v Praze ruskou uniformu a v Doněcku si k ní přikoupil originální nášivky doněckých separatistů.

„Když jsme s Andrejem procházeli městem, mluvili jsme s vojáky a Andrej je požádal, zda se s nimi smím vyfotografovat. Aby to bylo zajímavější, dali mi do ruky kalašnikova (samopal) nebo RPG (raketový granátomet),“ vysvětloval v březnu u soudu obžalovaný.

„Teď uznávám, že to byl hloupý nápad jet právě v té době na tři týdny do této ukrajinské oblasti. Ale nebojoval jsem, nestřílel jsem, po cizí válce mi nic není,“ popsal Eštu s tím, že se chtěl v uniformě povstalců a se zbraněmi fotografovat na památku.

Slouží u armády



Proti obžalovanému svědčí jeho vlastní konání a slova v minulosti, především jeho facebookový profil. Na něm se chlubil účastí v bojích na Ukrajině, dokladoval to fotografiemi a videozáběry, jejichž autentičnost u soudu nemohl popřít.

Erik Eštu, který je dodnes profesionálním vojákem české armády, musel u soudu přiznat i to, že necelý rok před vstupem do ČSA nastoupil do francouzských legií, kde ovšem neprošel druhým stupněm testů, že se nechal fotografovat v uniformě generála SS a po váhání přiznal i to, že s kamarádem kdysi hajlovali nad knihou Mein Kampf nacistického diktátora Adolfa Hitlera.