Aleš Honus, Právo

Jak v pátek informovala policejní mluvčí Zlatuše Viačková, osmadvacetiletý muž nastoupil do taxíku po půlnoci v Českém Těšíně a nechal se odvézt do Karviné.

„V cíli cesty s nožem v ruce řidičku donutil k vydání peněžní hotovosti. Žena z obavy o život muži peníze vydala,“ uvedla mluvčí.

Muž byl obviněn z loupeže a umístěn do policejní cely. Policie navrhla vzít ho do vazby. V minulosti byl již šestkrát soudně trestaný, nyní mu hrozí až deset let vězení.