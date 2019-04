Patrik Biskup, Právo

Krajský soud v odvolacím řízení letos v lednu původní verdikt okresního soudu zrušil s tím, že je zapotřebí doplnit dokazování se zaměřením na to, zda obžalovaný použil proti poškozenému fyzické násilí.

Podle okresní soudkyně Lucie Bočkové nebyl fyzický kontakt obžalovaného s poškozeným prokázán. Upozornila na to, že policista se choval nezdvořile, což ale nenaplnilo znaky žalovaného trestného činu. „Obžalovaný přistoupil k vozidlu poškozeného, aniž by slovně či služebním odznakem dodatečně prokázal příslušnost k policii. Následným slovním projevem jako policista nedodržel pravidla zdvořilosti a cti, vážnosti a důstojnosti osob,“ řekla soudkyně.

Kladl velký důraz na to, kým je, a tuto osobní rovinu míchal s pravomocí, kterou mu dává policejní zákon. krajský soud

Podle státního zástupce Slavotínek nejprve slovně urážel a poté fyzicky napadl řidiče, který předtím policejní vůz problikl za údajný riskantní manévr. Díky záběrům z palubní kamery vozidla poškozeného řidiče se dostal do povědomí široké veřejnosti.

Incident se odehrál předloni v září na rušné křižovatce na Karlovarské třídě. Černý mercedes, řízený dnes již bývalým šéfem zásahové jednotky Josefem Němcem, tehdy zablokoval Vávrův superb na rušné křižovatce poblíž centra Plzně. Slavotínek jako spolujezdec pak s pistolí v ruce vystoupil z auta, přičemž řidiče častoval vulgárními výrazy kur.., ty kun..., na koho blikáš a pak ho měl i fyzicky napadnout.

Zástupce velitele krajské policejní zásahové jednotky Vladimír Slavotínek u soudu.

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Policisté se před soudem hájili, že na ně superb bezdůvodně najížděl a že se cítili ohroženi. Řidiče chtěli zkontrolovat, jestli není třeba pod vlivem drog. Tvrdili, že nerespektoval výzvu k zastavení nápisem Stop – Policie na stínítku. „Došlo dokonce i k nárazu, kdy jsem se praštil hlavou o sloupek. Zapnuli jsme modrý maják a rozsvítili červený nápis stop policie. Na to řidič reagoval tím, že začal ujíždět,“ uvedl Slavotínek.

Zbraň vytáhl oprávněně



Podle poškozeného řidiče to byl naopak právě černý mercedes, který nebezpečně tlačil na dodávku pro vozíčkáře. Proto ho problikával.

Oba soudy konstatovaly, že policisté zastavili Vávrovo vozidlo oprávněně. V souladu s předpisy podle nich bylo i to, že Slavotínek vystoupil z policejního vozu s pistolí v ruce. „Nemohl vědět, kdo v autě sedí. Zbraň si evidentně připravil pro svoji případnou obranu, aniž by s ní na někoho mířil nebo z ní vystřelil. Když poznal, že ji nebude potřebovat, vložil ji do pouzdra u pasu,“ stojí v odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu.

Další Slavotínkův postup už ale byl podle krajského soudu za hranou. Upozornil, že zasahující policisté chtěli zjistit pouze totožnost řidiče. „To považovali v dané chvíli za dostatečné k tomu, aby se dal jeho přestupek projednat v příslušném řízení. Výzva k tomu, aby prokázal svoji totožnost, je ale na záznamu z řidičova auta slyšet až poté, co na něho Slavotínek křičel, aby vystoupil ven a aby zahodil telefon. Ani jeden z těchto dvou úkonů přitom nebyl potřebný k tomu, aby se řidič legitimoval,“ uvedl odvolací soud.

Cítil se dotčený



Podle něho Slavotínkova reakce, kdy začal Vávrovi sprostě nadávat, jasně dokládá, že policista situaci profesionálně nezvládl. „Cítil se být dotčený, jak poškozený reagoval na přítomnost policisty. Danou situaci vnímal do značné míry osobně. Kladl velký důraz na to, kým je, a tuto osobní rovinu míchal s pravomocí, kterou mu dává policejní zákon,“ uvedl krajský soud s tím, že v těchto nadávkách nespatřuje stejně jako soud prvního stupně trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby.

Jiná situace byla podle krajského soudu ohledně údajného fyzického násilí, jehož se měl Slavotínek vůči Vávrovi dopustit. V obžalobě stojí, že policista chytil řidiče za krk a vytrhl mu z ruky mobil, který pak hodil na přístrojovou desku. Podle okresního soudu k takovému ataku ale nedošlo. Zdůvodnil to mj. tím, že poškozenému nevěří a žádné další důkazy kromě jeho výpovědi to neprokazují.