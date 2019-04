Miroslav Homola, Novinky

Loni 20. března se před školou na náměstí Svornosti začal rozčilovat Zdeněk Polák, otec chlapce, kterého vedl do tamního školního bazénu na kurz plavání. Nelíbilo se mu, že jeho syn musel před školou čekat, až si pro něj někdo přijde z plaveckého kurzu, a začal na adresu školy vulgárně nadávat, píše se ve spise.

Uklidnit se ho snažil manažer kurzu a trenér Petr Hašek, což Poláka zřejmě rozčílilo ještě víc a před mužem, který za ním vyšel před školu v teplákách a tričku, vytáhl legálně drženou zbraň. Té se však Hašek nezalekl a podle shodně vypovídajících svědků se na útočníka obořil se slovy: „Co ty na mě budeš vytahovat zbraň? Na neozbrojeného?“

Poté zazněly dva výstřely, podle Poláka to byly výstřely varující, neboť prý měl z manažera, kterého do té doby ovšem neznal, strach. Podle některých svědků byl první výstřel zřejmě skutečně varovný do vzduchu, druhý už považovali svědci za ránu útočnou. Kulka z ní měla být určena Haškovi. Ten však střelce zpacifikoval úderem do obličeje, zbraň mu při potyčce vytrhl, ale následně Poláka střelbou zranil.

Video

Obžalovaný Zdeněk Polák u brněnského soudu (5. března 2019)

Podle svědků se všichni včetně Haška domnívali, že zbraň je pouze neškodná replika.

Nebyl to první incident otce se školou. V případě prokázání úmyslu střelby hrozí Polákovi až 18 let vězení za vraždu ve stadiu pokusu.

Zatím ještě nebyl stanoven termín dalších soudních jednání, při kterých se bude rovněž posuzovat přiměřenost Haškovy obrany. Pokud by byl uznán vinným, i on může jít do vězení za pokus o zabití.