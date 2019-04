Radim Vaculík, Jan Menšík, Právo

Státní zástupce Ondřej Šťastný obžalované policisty Milana Košárka a Ondřeje Čunáta vinil z trestného činu mučení a jiné nelidské a kruté zacházení a šlo o jeden z prvních případů s touto právní kvalifikací, který skončil před soudem. Za to jim hrozily tresty od dvou do osmi let.

Podle zatím nepravomocného verdiktu soudního senátu vedeného Vítězslavem Rašíkem se však oba muži zákona dopustili jen zneužití pravomoci a uložil jim roční podmínky s dvouletou zkušební dobou. Třetího z policistů Petra Kawana, který část útoku kolegů viděl, ale podle žalobce mu v rozporu se zákonem nezabránil a ani ho pak pravdivě nenahlásil nadřízeným, obvodní soud obžaloby zprostil.

Žalobce se odvolal

„Proti rozsudku jsem se na místě odvolal, protože mám za to, že obžalovaní Košárek a Čunát se vůči poškozenému dopustili zločinu mučení a jiného nelidského a krutého zacházení. Kawan pak měl být podle názoru obžaloby odsouzen pro zneužití pravomoci úřední osoby a nepřekažení trestného činu,“ řekl Právu státní zástupce.

Začal vyhrožovat, že zlikviduje moji rodinu, což se mě osobně dotklo. Uštědřil jsem mu dvě rány obžalovaný policista Milan Košárek

Proti policistům svědčil především záznam celého incidentu z kamer na policejní služebně. Mladík, který byl opilý a pod vlivem extáze, podle záběrů seděl ve výslechové místnosti připoután a snažil se k sobě přisunout stůl, z kterého ale náhle spadl monitor.

Policisté, kteří v tu chvíli byli na chodbě, krátce po pádu obrazovky vběhli do místnosti a bez jakéhokoli otálení se prakticky okamžitě vrhli na sedícího mladíka. Použili přitom kopy a pěsti. Navíc chvíli po zpacifikování zadrženého se k němu Čunát znovu vrátil a dal mu ještě minimálně další dvě rány pěstí.

„Nechal jsem se vyprovokovat od poškozeného, který začal vyhrožovat, že zlikviduje moji rodinu, což se mě osobně dotklo. Nezachoval jsem se profesionálně a uštědřil jsem mu dvě rány. Upřímně lituju těch dvou ran,“ připustil určité pochybení při loňské prosincové výpovědi u soudu Čunát.

Podle mínění Rašíkova senátu však o mučení nešlo, protože prý útok nebyl tak dlouhý a intenzivní, aby bylo možné jednání policistů takto kvalifikovat.

Drogy prý nebral

Obžalovaní shodně tvrdili, že zatčený byl na služebně agresivní, dokonce se měl snažit utéct, několik hodin všem nadával a slovně vyhrožoval likvidací jim i jejich rodinám. Mladík vše ale nyní pro Právo popsal trochu jinak. Odmítl, že by byl pod vlivem drog, a sáček s extází, který policie při jeho zatýkání v jedné pražské restauraci zabavila, mu prý nepatřil.

Když vás někdo takhle zajistí, tak si přece nebudete přidávat. Ani agresivní jsem nebyl. zadržený

„Plastový sáček s šestnácti gramy extáze jim předal barman s tím, že to našel v boxu, kde jsme s přáteli seděli. To je blbost, protože nejsem dealer ani zločinec. Jsem obyčejný třiadvacetiletý kluk, který chodí do dvou prací a stará se o babičku,“ řekl mladík.

Policisté jej prý bez vysvětlení odvezli na služebnu, a když se dožadoval důvodu, spoutali ho. „Ve výslechové místnosti jsem byl připoután k lavici. Pak mi hodili na stůl nějaké papíry, abych si je pročetl. A když jsem si přitahoval stůl, kolem nohy byly omotané kabely, a tak spadl ten monitor. Poté dva policisté vtrhli dovnitř, kopli mě a začali mě bít hlava nehlava,“ popsal svou verzi zadržený.

Nikoho prý k ničemu neprovokoval a žádnému z policistů údajně nevyhrožoval.

„Nic takového bych si nedovolil. Ještě když vás někdo takhle zajistí, tak si přece nebudete přidávat. Ani agresivní jsem nebyl. Naopak oni uráželi a nadávali mně. Dělali si ze mě srandu, protože mám křivý nos a podobně,“ doplnil poškozený.

Po útoku skončil v nemocnici na Bulovce, kde však odmítl podstoupit krevní testy na drogy, podle jeho slov kvůli strachu z jehel. „Nejsem si vědom toho, že bych v sobě měl nějaké drogy, kromě alkoholu, ale to je pochopitelné, když jsme slavili. Drogy neberu, na střední jsem zkoušel trávu, ale jinak omamné látky neužívám,“ odmítl policejní verzi o narkomanovi mladík, kterého ale nakonec soudy rovněž potrestaly, za držení drog dostal podmínku.