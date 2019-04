Aleš Fuksa, Právo

Způsobená škoda přesáhla podle spisu 20 milionů korun. Pětice údajných zlodějů vinu popírá, jedna z obžalovaných se proti rozsudku odvolala, další si ponechali lhůtu pro podání případného odvolání. Rozsudek tak není pravomocný.

Dvacetimiliónovou škodu měla podle obžaloby způsobit společnosti Čepro ve skladu v Loukově čtyři mužů a jedna žena z východu Moravy. Pomocí dálkového zařízení měl tehdejší zaměstnanec Čepra Pavel Pávek ovlivňovat průtok pohonných hmot ve výdejním zařízení. Tím dosáhl většího odčerpání paliva, než měli zákazníci objednáno a zaplaceno.

Zařízení bylo na velmi vysoké úrovni. Na žebříčku sofistikovanosti na nejvyšším stupni. S obdobným se soud zatím nesetkal. Radomír Koudela

„Pávek je osobou, bez které by nemohla být trestná činnost páchána. Hrubým způsobem zneužil důvěru svého zaměstnavatele. Tento způsob výkonu zaměstnání je zvláště odstrašující, proto dostal nejvyšší trest ze všech. Zapříčinil páchání této trestné činnosti,“ uvedl předseda senátu Radomír Koudela. Pávek dostal osmiletý nepodmíněný trest.

Upravovali i účetnictví firmy



Na Pávka byli podle soudu napojeni Marcel Forman a Blanka, Tomáš a Vladimír Žeravíkovi. Žeravíkovi také údajně upravovali účetnictví své firmy, aby nevznikaly přebytky. „Jedná se o velmi sofistikovaný způsob trestné činnosti. S obdobným přístupem se soud ještě nesetkal. Zařízení bylo na velmi vysoké úrovni. Na žebříčku sofistikovanosti na nejvyšším stupni. Na hranici geniálnosti,“ podotkl soudce.

Společnost Čepro Státní distributor paliv Čepro je jedním z největších průmyslových podniků v Česku. Zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů, stará se také o nouzové státní ropné rezervy. Společnosti patří i 200 čerpacích stanic sítě EuroOil, která je z hlediska počtu stanic třetí největší a z pohledu prodejů pohonných hmot čtvrtá nejvýznamnější v ČR. Šéfem Čepra je Jan Duspěva.

Forman ve čtvrtek dostal trest sedmi let a dvou měsíců. Tomáše Žeravíka poslal soud do vězení na sedm let, Vladimíra Žeravíka na pět let a 11 měsíců a Blanku Žeravíkovou na pět let a tři měsíce. Pětice musí také podle rozsudku uhradit Čepru většinu způsobené škody.

Státní zástupkyně Pavlína Nesvadbová navrhovala pro obžalované nepodmíněné tresty od 5,5 roku do osmi let. Obhájci požadovali zproštění obžaloby.

Obžalovaní tvrdí, že jsou obviněni neprávem, a to přesto, že například u Pávka objevili policisté při domovní prohlídce harddisk s rozsáhlou dokumentací skladů Čepro. Nechyběly ani dokumenty týkající se silnoproudých a slaboproudých sítí v areálu.

Sedmnáct milionů v hotovosti



Pávek však uvedl, že tyto dokumenty potřeboval předtím, než začal pracovat ve velíně skladů společnosti. Při domovní prohlídce u něj policie objevila také 17 milionů korun v hotovosti. Pávek uvedl, že peníze získal obchodováním na burze. Podle Koudely však pocházejí z trestné činnosti. Z rozsudku vyplývá, že peníze propadnou státu.

Soud se při svém rozhodování opíral mimo jiné o prostorové odposlechy hovorů obžalovaných, písemné poznámky o množství odebraných pohonných hmot nebo záznamy z kamer. „Lze říci, že veškeré důkazy, které byly provedeny, a je jich velké množství, svědčí právě o trestné činnosti a umožňují jediný možný závěr. A to závěr o vině obžalovaných,“ uvedl soudce Koudela.

Rozsudek si vyslechla jen trojice obžalovaných, Blanka Žeravíková, Pavel Pávek a Marcel Forman. Bratři Žeravíkovi nepřišli.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Na možné krádeže upozornilo policii Čepro. V roce 2016 byla v Loukově policejní razie. Výdejní lávky, jejichž prostřednictvím se krádeže údajně děly, zničil loni v září výbuch a následný požár. Firma má dnes ve skladech nainstalovanou technologii odlišnou od té původní.

Policisté podle ČTK před třemi lety kvůli údajným krádežím zasahovali také ve skladu v Bělčicích na Strakonicku. Oba případy však zřejmě nemají přímou souvislost.