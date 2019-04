Petr Kozelka, Právo

K nehodě došlo na Fryčajově ulici 21. listopadu 2018 okolo páté hodiny odpolední. Muž přecházející silnici neměl podle znalce šanci poznat, že se na něho řítí auto takovou rychlostí.

„Chodec nemohl počítat s tím, že se obžalovaný bude řítit ulicí jako zabiják. Náraz ho doslova roztrhal na kusy, obžalovaný ujel a pak se snažil za každou cenu vyhnout trestnímu postihu,“ prohlásil státní zástupce Jaroslav Mezník.

Bubla, který mimo jiné jezdil automobilové závody do vrchu, po střetu pokračoval se silně poškozeným autem ještě několik kilometrů přes Brno, a nakonec zastavil až v lese za městem. Prý proto, že mu auto samo začalo hořet. Svému známému pak volal, že byl přepaden a že je zraněný. Z auta se snažil zmizet i s nelegálně drženou zbraní a zfalšovaným policejním průkazem.

Trest ostatně dostal nejen za usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci, ale i za nedovolené ozbrojování.

Volal jsem policii a vymyslel jsem si to přepadení. Hluboce lituji toho, že jsem toho pána přejel. obžalovaný

„Není pochyb o tom, kdo to způsobil. Proč se řítil těmito končinami tak rychle, ví jen on. Neuvěřili jsme ani to, že nepozná chodce od popelnice. Sraženého nechává zcela bez pomoci a jeho jedinou starosti bylo, jak uniknout odpovědnosti. Domnívám se, že mohl být stíhán i v přísnější kvalifikaci,“ konstatoval předseda senátu Michal Kabelík.

Měl prý problémy



Sám Bubla před soudem nezapíral, že se opilý řítil ulicemi Brna. „Měl jsem nějaké osobní problémy, a tak jsem se ten den napil. Asi jsem pospíchal, najednou tam něco vyskočilo, myslel jsem, že to byla nějaká popelnice, uviděl jsem to asi metr před oknem. Jak jsem jel, tak už se z auta kouřilo, pak začalo hořet. Volal jsem policii a vymyslel jsem si to přepadení. Hluboce lituji toho, že jsem toho pána přejel,“ prohlásil Bubla.

„Že vám není hanba, jako obžalovaný bych se styděl při tvrzení, že máte najeto milion kilometrů a spletete si člověka s popelnicí,“ reagoval státní zástupce.

Bubla měl v dílně krabici s hákovým křížem s náboji či pažby od zbraní. Sám tvrdil, že k nelegálně držené zbrani a policejnímu průkazu přišel tak, že je na jedné procházce před několika měsíci vyčenichal a vyhrabal jeho pes.

Těsně před střetem se Bubla prohnal kolem jiného auta. „Natlačilo se na mě stříbrné BMW, mělo za oknem modrý maják, tak jsem se snažil uhnout,” popsal svědek.

„Když mě objíždělo, málem do mě nabouralo. Když jsem viděl, jak to auto jede, tak jsem si řekl, že to nemůže dopadnout dobře. Za pár chvil jsme přijeli na místo, kde se lidé sbíhali k člověku ležícímu na silnici, manželka je zdravotní sestra, tak běžela pomoct,“ popsal muž.