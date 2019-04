paf, Právo

Svědci události naštěstí zachovali chladnou hlavu a společně s dispečerkou záchranné služby začali s resuscitací. Mladá pacientka sice po chvíli začala pravidelně dýchat, ale následně dýchání opět ustávalo, a tak přítomní pokračovali v resuscitaci, a to až do příjezdu lékaře.

„Shodou okolností byla posádka s lékařem jen kousek od místa události, a tak dojezdový čas byl neskutečné dvě minuty,“ napsala mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová s tím, že u mladé sportovkyně došlo k poruše srdečního rytmu, takzvané komorové fibrilaci.

Rychlý zásah svědků



„Okamžitě pak převzali resuscitaci a defibrilátorem podali jeden výboj, po němž došlo k obnovení oběhu a malá pacientka se ještě na místě probrala do plného vědomí,“ dodala Effenbergerová. Po zajištění byla dívka přepravena do motolské nemocnice.

„Někdy jsou případy natolik neočekávatelné, že jen velmi rychlá a správná reakce okolí odežene číhající smrt. O to horší pro všechny zúčastněné je, když se jedná o dítě, které se doposud těšilo plnému zdraví, a skutečně by vás nenapadlo, že se účast na sportovním dopoledni promění v boj o jeho život. Poděkování proto patří svědkům události, jelikož to jsou právě oni, kdo mají velký podíl na šťastném konci tohoto případu,“ uzavřela mluvčí.