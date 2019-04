hon, Právo

Událost, o které policisté informovali v pátek, se seběhla již na začátku dubna. „Devítiletý chlapec si hrál u domu. K dítěti přistoupili dva podezřelí, po prvotní komunikaci následoval požadavek k vydání hodinek poškozeného,” popsala mluvčí policie Gabriela Pokorná.

Když chlapec nereagoval, agresoři ho zkopali na zemi a jeden z nich mu podle policie hodinky sebral. „Oba z místa utekli. Způsobená škoda na majetku dle prvotních informací přesáhla částku 500 korun,“ upřesnila Pokorná.

Kriminalisté se pomocí kamerových záznamů dopátrali dvojice podezřelých žáků ve věku 9 a 10 let a zajistili také hodinky. „Dále bylo zjištěno, že chlapci byli rozhodnutím soudu umístěni do ústavu, nicméně skutek byl spáchán v době, kdy se nevrátili z vycházky. Děti byly předány zpět do ústavu,“ dodala mluvčí.