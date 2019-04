Policie eskortovala z Martiniku Čecha odsouzeného za přepadení dodávky s penězi

Policie eskortovala z Martiniku uprchlého Čecha, kterého soud poslal na devět let do vězení za uloupení dvou milionů z dodávky bezpečnostní agentury ve Velkých Popovicích v lednu 2013. Vozidlo tehdy přepadl devítičlenný gang. Muž uprchl do Karibiku v roce 2018 před nástupem do vězení.