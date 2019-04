pch, Právo

Nehoda se stala u obce Číhošť ve čtvrtek po půl šesté večer. Řidička osobního vozu Peugeot 107, 55letá žena, podle prvotních výsledků vyšetřování přijížděla ke křižovatce z vedlejší silnice, dodávka Renault Traffic se čtyřmi cizinci jela po hlavní silnici. Oba vozy se srazily v prostoru křižovatky.

„Dodávka se po nárazu přetočila a narazila do kovové dopravní značky, poté do stromu a pak se převrátila na bok. Její řidič, 21letý muž, utrpěl smrtelné zranění, dalšího muže s těžkým zraněním převezla záchranná služba do nemocnice v Praze, zbývající dva zraněné do nemocnice v Havlíčkově Brodě. Řidička viditelné zranění neutrpěla,“ uvedla policejní mluvčí.

Při nehodě zemřel řidič dodávky.

FOTO: Policie ČR

Dechová zkouška na přítomnost alkoholu u řidičky měla negativní výsledek.