Patrik Biskup, Právo

Obhájce obviněného Vladimír Volný Právu potvrdil, že proti trestnímu stíhání podal stížnost. „Skutková zjištění, ze kterých policie vycházela, nejsou podle našeho názoru objektivní. Celá záležitost je nafouknutá bublina,“ uvedl advokát.

Rodič se tehdy dostal s Lehnerem do pře, protože nikdo z učitelů nepřivolal lékaře poté, co si jeho syn při potyčce se spolužákem rozbil hlavu. Upozornil ho také na to, že syn je opakovaně šikanován, a chtěl po něm vědět, jak to hodlá řešit.

„Telefonovali mi ze školy, ať si přijedu pro kluka, že má rozseknutou hlavu a ránu bude nutné nechat zašít. Odvezl jsem ho do nemocnice a vrátil se do školy za ředitelem. Ptal jsem se ho, proč synovi nepřivolali lékaře, a on mě odbyl s tím, že situace nebyla tak vážná, aby bylo nutné volat sanitku. Tvrdil, že jednali podle školního řádu a že mně do toho, jak postupovali, nic není. Tak jsme se poštěkali, a když už jsem byl na odchodu, tak na mne začal být sprostý,“ popsal obviněný muž situaci, která předcházela samotnému napadení.

Saze v něm bouchly poté, co ho měl Lehner opakovaně nazvat arogantním zm*dem. „To už jsem se neudržel a dal mu hlavičku,“ přiznal muž.

Ten podle obvinění vyhrožoval také žákovi, který jeho syna údajně napadl. „Ještě jednou na něho hrábneš, tak si tě najdu a dám ti do držky, až ti vypadají všechny zuby,“ řekl údajně muž chlapci během vyučování před učitelkou.

„Vinu neseme oba”, tvrdí ředitel



Ředitel školy připustil, že rozhovor s rodičem na téma šikana a chování žáků probíhal přinejmenším v „horlivé náladě“. „Podíl na tom, co se stalo, neseme oba rovnou měrou. Já jsem se měl vyvarovat jakýchkoli výlevů o tom, co si o něm myslím, a on se měl udržet. Za své chování se omlouvám, ale bohužel jsem také pouze jen člověk,“ reagoval Lehner.

U samotné šarvátky mezi žáky nebyl, o celé věci se dozvěděl zprostředkovaně. „Kolegové mne informovali, že k tomuto napadení došlo o přestávce. Jeden žák strčil do druhého, ten se uhodil do hlavy a způsobil si tržnou ránu. Učitelé mu neprodleně poskytli první pomoc a zároveň kontaktovali zákonného zástupce, což nám v takových případech ukládá školní řád,“ dodal ředitel školy, kterého po hlavičce odvezla ze školy do nemocnice záchranná služba.

Z lékařské zprávy vyplývá, že úderem hlavou mu obviněný muž způsobil tříštivou zlomeninu nosních kůstek. Kvůli zranění nemohl chodit týden do práce. Podle starosty Poběžovic Martina Kopeckého se vedení města nyní snaží apelovat na učitele, aby šikanu mezi žáky dokázali včas podchytit.

„K tomu konkrétnímu případu už asi toho moc nezjistíme, neboť dotyčný chlapec, který měl být podle svého otce obětí šikany, už přešel na jinou školu. Nicméně zmiňovaný incident mezi oběma žáky, který skončil zraněním, šetří naše přestupová komise a zatím nijak nerozhodla,“ dodal Kopecký.