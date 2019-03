kub, rav, Novinky

Iráčana podezřelého ze dvou teroristických útoků na vysokorychlostní vlaky v Německu zadržela rakouská policie v pondělí ve Vídni. Z agenturních zpráv není jasný zdroj Kicklovy informace.

„Právě včera (ve středu) byli v Praze, v Česku, zadrženi další dva údajní teroristé, s nimiž tento Iráčan tvořil společnou buňku,” citovala DPA z Kicklova vystoupení v rakouském parlamentu. Mělo by jít o muže a o ženu.

Česká policie jen potvrzuje informace z Rakouska



Informaci o zadržení dvou údajných teroristů v Česku Právu ve čtvrtek potvrdil policejní prezident Jan Švejdar. „Ano, mělo se to stát ve středu a měli by být dva,“ přiblížil Švejdar s tím, že má zprostředkované informace od operačního střediska.

Kickl podle serveru Salzburg24 o zadržení dvou lidí v Praze informoval, když mluvil v Národní radě, což je jedna ze dvou komor parlamentu. Hlavně se věnoval cestám australského ultranacionalisty Brentona Tarranta, který postřílel padesát muslimů v mešitách v Christchurchi na Novém Zélandu.

Zdůraznil, že největším nebezpečím zůstává islámský terorismus. Zmínil zatčení Iráčana podezřelého z terorismu v Rakousku a dodal, že ve středu byli v Praze zadrženi další dva podezřelí Iráčané, kteří společně s ním tvořili teroristickou buňku.

1/2 Můžeme potvrdit, že policisté z cizinecké policie včera na letišti Václava Havla v Praze na základě Evropského zatýkacího rozkazu vydaného Vídeňským zemským úřadem pro ochranu ústavy a boji proti terorismu, zadrželi krátce po příletu do České republiky dva cizince. — Policie ČR (@PolicieCZ) 28. března 2019



Vedení české policie informovalo veřejnost o zadržení až poté, kdy agentury zveřejnily Kicklovo vyjádření. „V současné chvíli byli oba umístěni do policejní cely. Cestou mezinárodní spolupráce kontaktujeme danou zemi, která vydala Evropský zatýkací rozkaz a o jejich vydání dále rozhodne soud,“ napsala policie na Twitteru.

Údajní teroristé jsou třicetiletý muž a o tři roky mladší žena a pražské městské státní zastupitelství podalo Městskému soudu v Praze návrh na jejich vzetí do předběžné vazby, sdělila ČTK mluvčí soudu Markéta Puci s tím, že se musí rozhodnout do konce pátku. Dvojice podle vyšetřovatelů shromažďovala v Iráku v minulých letech finance na podporu teroristické organizace Islámský stát (IS).

K zadržení údajných teroristů se pro Právo vyjádřil také ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček. „Můžeme potvrdit informace uvedené rakouským ministrem vnitra, tedy že ve středu cizinecká policie zadržela na ruzyňském letišti dva cizince, na které byl Rakouskem vydán evropský zatýkací rozkaz. Nyní jsou v cele a řeší se jejich vydání,“ upřesnil Hamáček.

Podle informací Práva oba Iráčany policie zatkla právě ve chvíli, kdy přiletěli ze zahraničí na pražské ruzyňské letiště. „Policie postupovala na základě mezinárodní policejní spolupráce, takže ve chvíli, kdy získala informaci, že lidé, na které je zatykač vydán, jsou na palubě daného letadla, tak je zadržela,“ doplnil Hamáček.

Speciální jednotka ve Vídni



Dvaačtyřicetiletého Iráčana zadržela rakouská speciální jednotka v pondělí ve Vídni. Muže podezřívá z útoku na dva vysokorychlostní vlaky: loni v říjnu se prý pokusil vykolejit vlak na trase mezi Norimberkem a Mnichovem, v prosinci položil ohromné betonové desky na koleje u Dortmundu. Pouze shodami okolností nikdo nepřišel o život.

Iráčan získal v Rakousku status uprchlíka a v zemi žije podle serveru Krone dvě desítky let. Je ženatý, má pět dětí a pracuje u bezpečnostní agentury, která zajišťuje ochranu supermarketů a fotbalových stadionů. Studoval na vídeňské technické univerzitě.

Podle německého generálního státního zastupitelství dvaačtyřicetiletý Iráčan zadržený ve Vídni zjevně sympatizoval s IS. Podle vyšetřovatelů je muž fanatickým zastáncem IS a nenávidí Spojené státy.

Mohl by být členem početné teroristické buňky, domnívají se vyšetřovatelé. Iráčan čelí obvinění z pokusu o vraždu s teroristickým motivem, těžkého poškození věci s teroristickým motivem a členství v teroristické organizaci. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu až doživotí. Muž se podle prokuratury přiznal, odmítá ale, že byl jeho motiv teroristický.