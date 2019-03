Novinky, Právo

„Vyšetřování ve věci v mediálním prostoru označované 'kauza Čapí hnízdo' bylo skončeno a policejní orgán vyrozuměl obviněné a jejich obhájce o možnosti prostudovat spisy a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Část věci týkající se jednoho z obviněných byla vyloučena k vlastnímu řízení,” sdělil bez dalších podrobností mluvčí. Podle informací Práva je vyloučena část Babišova syna.

Vyšetřování kauzy začalo předloni v září, kdy pražský kriminalista Pavel Nevtípil obvinil premiéra, jeho příbuzné a další z dotačního podvodu či poškození finančních zájmů EU.

Video

Záznam: Vyjádření Městského státního zastupitelství v Praze a policie ke kauze Čapí hnízdo (16. listopadu 2018)

Co se týče Andereje Babiše mladšího (35), policie čekala na jeho výslech a hlavně znalecké zkoumání jeho zdravotního stavu. Muž žije ve Švýcarsku, kde má občanství. Podle jeho otce a šéfa Hnutí ANO trpí Babiš mladší schizofrenií.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.