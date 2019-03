bad, Novinky

V otázce viny měl odvolací soud vcelku jasno. V tomto ohledu podle předsedy senátu Martin Zelenka hradecký krajský soud nepochybil. Pochybil ale při ukládání doživotního trestu.

„Krajský soud uzavřel, že u obžalovaných byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro uložení doživotního trestu,“ konstatoval Zelenka. „S tím nelze vyslovit souhlas. Ke zrušení trestu nedošlo proto, že by to byl trest nepřiměřený, ale pro porušení ustanovení trestního zákona při jeho ukládání,“ vysvětlil.

Podle odvolacího soudu je společenská škodlivost sice značně vysoká, pro uložení doživotního trestu je ale vyžadována mimořádná škodlivost. „Vrchní soud nesnižuje povahu a závažnost všech spáchaných činů, nicméně zákon vyžaduje mimořádnou závažnost činů,“ podotkl Zelenka.

„Cestou na Bělehrad se zastřelí”



Bývalí manželé podle spisu zavraždili v roce 2017 poblíž Lázní Bělohrad padesátiletého sběratele z Prahy. Toho vylákali na schůzku na opuštěné místo pod záminkou prodeje poštovních známek. Místo toho jej ale Janáková za jízdy střelila zezadu do hlavy. Janákovi muže okradli o pouhých 34 tisíc a jeho tělo pohodili v kukuřičném poli.

Bývalí manželé u hradeckého soudu odmítli, že by sběratele chtěli zavraždit. Janák tvrdil, že zbraň s sebou vezli na obranu, muže chtěli prý jen okrást a odejít. Janákové k vraždě žádný pokyn údajně nedal, střílela prý „sama za sebe“. Janáková zase naopak tvrdila, že byla v manželství Janákovou loutkou, dělal jí scény a mlátil ji. Sběratele prý našel on a dvě hodiny před odjezdem na schůzku jí údajně řekl, že „je domluvena schůzka a pojede se pro něj do Jičína a cestou na Bělehrad se zastřelí“.

Janákovi už předtím připravovali nebo se i pokusili o další tři vraždy. Dvěma vytipovaným sběratelům, pro které měli připravený v podstatě stejný modus operandi, zachránilo život buď štěstí, nebo prozřetelnost. Jeden na místo schůzky nemohl přijet, protože přišel o řidičák, druhý si zase s sebou nevzal hotovost a plánoval si peníze vybrat z bankomatu poté, co uvidí zboží.

Přežil dvě „nehody”



V roce 2016 se manželé pokusili zavraždit muže, se kterým jejich komplic Martin Herzán uzavřel životní pojistku. Tu by po vraždě, kterou chtěli maskovat jako dopravní nehodu, vyinkasovali, protože Herzán byl zaměstnancem pojišťovny. Plán byl z Janákova hlediska jednoduchý, domluvil se s mužem, že půjdou vykrást kostel. Poté ho ve tmě postavil s baterkou a reflexní páskou na silnici a snažil se ho přejet. Jenže muž přežil.

Janákovi se ale nevzdali, po nějakém čase a další uzavřené pojistce namíchali stejné oběti kafe s několika rohypnoly a posadili ji do auta. Muž usnul, Janákovi odbrzdili ruční brzdu a auto s mužem za volantem sjelo ze silnice a nabouralo. I to ale muž přežil. Janákovým se tak muže nepodařilo zavraždit ani napodruhé a zaměřili se na sběratele. Herzán dostal za návod ke dvěma vraždám osm let vězení.

Manželé vraždili, případně chtěli vraždit, kvůli neutěšené finanční situaci, jejich dluhy dosáhly nejméně tři čtvrtě milionu korun. Obžalovaným nijak nepřilepšil ani posudek soudní psycholožky, podle které je jejich resocializace těžká, až spíše vyloučená. V průběhu hlavního líčení neprojevil ani jeden z nich žádnou skutečnou lítost, podle hradeckého soudu Janáková nemá ani výčitky z toho, že vraždila.

Více než milionové odškodné



Janákova obhájkyně Marie Voříšková označila doživotí za náhradní trest za trest smrti. Podle ní se soudu nepodařilo prokázat Janákovi úmysl. „Nebyla vyvrácena obhajoba, že je nespravedlivě souzen jako pětinásobný vrah, že žádnou neplánoval, o žádnou se nepokusil, žádnou neosnoval,“ uvedla Voříšková.

Janák byl prý ve vztahu submisivní a závislý na své manželce. Voříšková v rámci odvolání uvedla, že poté, co si Janáková za něj našla ve vazbě náhradu, tak se prý „probral a viděl, jak byl zneužíván“.

Janáková v odvolání uvedla, že se přípravy či pokusů o vraždu neúčastnila. Co se týče dokonané vraždy, tak té prý lituje, nikdy by prý nic takového neudělala. Mohlo za to údajně manželství s Janákem, které vedlo k jejímu zkratu, kdy použila zbraň proti člověku. Trest je proto podle Janákové nepřiměřeně vysoký. Oba bývalí manželé na závěr soudu sdělili, že by rádi, kdyby soudce rozsudek zrušil a případ vrátil do Hradce Králové. Herzán žádal zproštění obžaloby.

Janákovi také musí pozůstalým a ministerstvu spravedlnosti zaplatit přes 1,3 milionu korun.