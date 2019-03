Podezřelých řízení ÚOHS jsou podle policie desítky

Možné ovlivnění desetimiliardového tendru na výběr mýtného není jediné, o co se policie v kauze kolem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zajímá. Podle nových zjištění Práva od dvou na sobě nezávislých zdrojů prověřují detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dalších minimálně dvacet veřejných zakázek, u kterých mají podezření z možné manipulace při rozhodování ÚOHS. Mělo by jít o tendry z let 2015 až 2018, které se týkají převážně stavebnictví.