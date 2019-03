vor, Právo

Vše podle policie začalo v polovině července minulého roku před jedním z barů v Aši, kdy bezdůvodně chytil svoji přítelkyni pod krkem, přitlačil ji ke zdi a vulgárně jí nadával. „Ženy se měl zastat procházející muž, ale i toho fyzicky napadl několika ranami pěstí,“ uvedl v pátek mluvčí karlovarské krajské policie Jakub Kopřiva.

O několik týdnů později obviněný znásilnil svoji přítelkyni v osobním autě. Když se ženě podařilo z auta vystoupit, udeřil ji do obličeje a vulgárně jí nadával.

Další spor měla dvojice před barem v Aši. „Nejdříve měl muž ženu bez varování udeřit do hlavy. Na to měla zareagovat tak, že mu z vozidla vyndala jeho osobní věci s tím, že má odejít. Cizinec ji ale měl chytit pod krkem, natlačit na kapotu automobilu a znovu ji fyzicky napadat. Poté, co žena upadla na zem, tak si na ní měl kleknout a klečet na ní do doby, než omdlela,“ popisoval policejní mluvčí s tím, že před stejným barem došlo o několik týdnů později opětovně k napadení.

Rozbil auto



Tentokrát se mladá žena po napadení schovala do auta, ale obviněný rozbil okno dveří vozidla a ženu vytáhl ven za vlasy, aby ji následně několikrát udeřil do hlavy.

Pak spolu odjeli k nedalekému opuštěnému objektu, kde si spor měli vyříkat. „Tam měl muž uvést, že si tentokrát vybije zlost na vozidle. Měl vzít kámen a tím osobní automobil poničit. Když ho žena okřikla, aby svého jednání zanechal, tak ji měl loktem udeřit do nosu a způsobit jí zranění, které si později vyžádalo lékařské ošetření,“ uvedl Kopřiva.

Vše mělo pokračovat na začátku prosince minulého roku, kdy tehdy už svou bývalou dvacetiletou přítelkyni přemluvil k osobní schůzce, kde jí nakonec vyhrožoval fyzickou likvidací. O několik dní později vylezl podle obvinění na střechu domu, kde mladá žena bydlí a vyhrožoval jí přes střešní okýnko zabitím, jestli se k němu nevrátí.