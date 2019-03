Jiří Růžička, Právo

Soud dospěl k závěru, že jednání obžalovaných nebylo trestným činem, u Ondřeje Pašky a Miroslava Vaňka, kteří znovu působí v řadách policie, soud předal věc k dalšímu jednání policii s tím, že mohlo jít o kárné provinění. Další z trojice, Jakub Vychodil, již u policie nepracuje, našel si uplatnění jinde.

Už v dubnu 2017 uložil Okresní soud Paškovi s Vychodilem roční trest podmíněně odložený na jeden rok, Vaňkovi rok a půl s odkladem na dva roky. Uznal trojici vinnou ze zneužití pravomoci úřední osoby, Vaňka i z porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby. Jeho verdikt potvrdil loni v lednu odvolací soud. Muži však následně uspěli se svým dovoláním u Nejvyššího soudu, který loni v září rozsudky okresního i krajského soudu zrušil a vrátil věc zpět k soudu prvního stupně.

Orgány činné v trestním řízení dopředu domlouvají postup, což je koluzní jednání. advokát Slováček

Policisté podle obžaloby ženu zadrželi, když v panelovém domě ničila výtahové dveře. V dechu měla přes dvě promile alkoholu. Následně ji na služebně na 11 minut připoutali pouty s rukama nahoře k mřížím. Státní zástupce Leo Foltýn označil zákrok policistů za neadekvátní a vůči zadržené ponižující. Podle něj byl v rozporu se zákonem i morálními zásadami. Všichni tři obvinění jakoukoli vinu v průběhu všech projednávání odmítli.

Vrátili se k policii



Miroslav Vaněk poté, co byl na základě kauzy propuštěn od policie, podal žádost o návrat do služby, policistou je znovu od února letošního roku. Ondřej Paška, se po svém propuštění vrátil k policii loni v prosinci. Poslední z obžalovaných, Jakub Vychodil, po odchodu od policie pracuje v soukromém sektoru.

„Tady si orgány činné v trestním řízení dopředu domlouvají postup, což je koluzní jednání, které má vést k tomu, aby určitá míra viny na obviněných zůstala. Státní zástupce ve spolupráci s policií a se soudcem vymysleli perfektní metodu, jak nejdříve přimět pana obviněného Vaňka, aby se znovu stal příslušníkem policie a spolu s dalším obviněným se věc znovu projednávala v kárném řízení,“ rozladěně komentoval výrok soudu právní zástupce Miroslava Vaňka a Jakuba Vychodila Jiří Slováček.

„V dikci trestního práva je to koluzní jednání, z mého pohledu je to trestné jednání, je otázka, jak na to budou reagovat orgány činné v trestním řízení. Šlo o to zadupat jakoukoli možnost efektivní účinné obrany. Je to něco, co v demokratickém státě a právním řádu nemá co dělat,“ uzavřel Jiří Slováček.

Poškozená ani její zástupce se ve čtvrtek jednání neúčastnil. Žena už dříve řekla, že se cítila bezmocná a ponížená. Podle soudu ale nedošlo k narušení její tělesné integrity ani fyzické újmě.