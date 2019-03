ok, Novinky

Incident se odehrál v úterý večer na silnici číslo I/65 u Rychnova u Jablonce nad Nisou. Řidič kamionu podle policie chtěl zřejmě sjet vpravo do Rychnova, ale nestihl to. Proto se v jednom okamžiku rozhodl, že odbočí vlevo do protisměru na sjezd určený pro vozidla mířící od Jablonce nad Nisou. Nedělal si starosti s dvojitou plnou čarou ani s tím, že za ním jede v levém pruhu osobní auto.

Střihnul to doleva takovým způsobem, že šofér za ním měl jen úzkou skulinu na to, aby rychle projel a nenarazil do protijedoucího auta. Naštěstí se mu myška povedla a vyvázl bez újmy. Incident, nad kterým zůstává rozum stát, natočil další muž na palubní kameru a video zveřejnil.

Policie po řidiči pátrá



Policie se již nebezpečným manévrem zabývá. „Při tomto velice nebezpečném manévru ohrozil další účastníky silničního provozu, především řidiče osobního vozidla jedoucího v levém pruhu ve stejném směru jízdy. Bylo opravdu velké štěstí, že se v dané situaci nestala dopravní nehoda,” uvedla mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Policie po řidiči pátrá a prosí svědky incidentu, aby se jí ozvali na telefonní číslo 974 474 254 nebo linku 158. „Policisté žádají především řidiče osobního vozidla, který jel ve směru do Jablonce nad Nisou a byl jednáním řidiče nákladního vozidla bezprostředně ohrožen, aby se jim přihlásil,” konstatovala Sochorová.

Právní kvalifikace činu ještě nebyla stanovena.