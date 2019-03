Vrchní soud zvýšil i snížil tresty v ostravské větvi metanolové kauzy

Tresty od čtyř let a šesti měsíců do osmi let a čtyř měsíců uložil ve čtvrtek Vrchní soud v Olomouci šesti obžalovaným za ohrožování zdraví závadnými potravinami. Ve dvou případech tresty zvýšil o 11 měsíců, ve dvou naopak tresty snížil o jeden rok a osm měsíců, respektive o osm měsíců. U dvou obžalovaných zůstaly tresty, které jim 2. února 2017 vyměřil senát zlínské pobočky Krajského soudu v Brně, stejné.