Miroslav Homola, Právo

Incident se odehrál před rokem 20. března. Tehdy do plaveckého kurzu v Žabovřeskách vedl Polák svého syna. Sám byl také, jak i přiznává, iniciátorem sporu, při němž zahájil střelbu ze své legálně držené zbraně.

Na konci dramatického konfliktu s manažerem plaveckých kurzů Petrem Haškem to však byl majitel pistole Polák, kterého s těžkým zraněním odvezli do nemocnice. Zbraň mu totiž Hašek po několika vystřelených ranách vytrhl a následně ji zřejmě proti majiteli nějakým způsobem sám použil.

Za to je obžalován ze zabití i Hašek, kterému hrozí v případě prokázání viny až deset let vězení. Polákovi hrozí 18 let.

Při úterním soudu byl Hašek v pozici svědka. Jeho proces, v němž bude také v pozici obžalovaného, začne později. A právě tato skutečnost, kdy je poškozený současně i obžalovaným, komplikovala poněkud i jeho svědeckou výpověď.

Zbraň měl na ochranu



„Pana Haška jsem před tím vůbec neznal. Nevěděl jsem, o koho jde, a v žádném případě jsem proti němu neměl v úmyslu zbraň použít. Vytáhl jsem ji především proto, že jsem se bál o život. Zbraň mám právě na ochranu života a majetku,“ řekl soudu Polák.

Snažil se jej přesvědčit hlavně o tom, že umí se zbraní zacházet po všech stránkách, tedy že ji ovládá naprosto bezpečně. Zároveň ale přiznal, že řešit hádku s její pomocí byla chyba. „Dnes už vím, že jsme se měli poprat jako chlapi,“ uvedl Polák.

Obžalovaný Zdeněk Polák (uprostřed) tvrdí, že rozhodně s pistolí neútočil, ale střílel jen do vzduchu.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Z jednání vyplynulo, že měl od školy zákaz vodit syna na kroužek plavání. Už měsíc před střelbou se totiž dostal do konfliktu se zaměstnanci školy, které urážel a sprostě jim nadával.

Totéž se stalo i loni v březnu, kdy jeho syna požádala vrátná, aby před výukou počkal s ostatními dětmi na příchod plavecké trenérky. To se však Polákovi nelíbilo a začal opět nadávat škole i lidem z ní.

Údajně ho k tomu vyprovokovala i situace, kdy se domníval, že placený plavecký výcvik je komerční záležitost, a tedy by ho měl provázet i lepší přístup.

Různé verze



Hašek uvedl, že se snažil „tomu pánovi v maskáčích a kanadách“ vysvětlit, že čekají i ostatní děti a že taková pravidla, se kterými byli rodiče seznámeni, škola má.

„Ale to bylo zbytečné. Posléze jsem se od vrátné dověděl, že se jedná o muže, který již se školou měl incident a šel jsem k němu,“ popsal začátek stupňujícího se konfliktu Hašek.

Poté se již incident odehrál podle obou mužů různě. Zatímco Hašek tvrdil, že Polák nejprve vystřelil ránu do vzduchu a poté mu zamířil na hlavu a vystřelil znovu na něj, ale netrefil se, Polák, který si pro soud na svou obhajobu vypracoval i fotopříběh své verze s figuranty, tvrdil, že vypálil dvě rány do vzduchu a nikdy na Poláka nemířil.

Soud, který byl odročen na 24. dubna, bude tedy muset jistit, jak byl razantní útok ze strany Poláka. K tomu snad pomohou přizvaní svědci. Senát pak bude posuzovat, jak vlastně přišel Polák k průstřelu hrudi a zranění, kterého ho poslalo na měsíce do nemocnice.