V Kladně zapomněli na jarní prázdniny. Děti odvezli od školy strážníci

Kladenští strážníci řešili v pondělí ráno kuriózní situaci, kdy byli přivoláni ke škole, u které stály dvě děti. Na tom by ještě nebylo nic pozoruhodného, problém ale spočíval v tom, že Kladno nyní patří k městům, kde ve školách začaly jarní prázdniny. Rodiče, kteří děti do školy přivezli, na to zřejmě zapomněli.