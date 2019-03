Adéla Jelínková, Jan Menšík, Právo

Dalšími obviněnými je firma Green Center, specializující se na parkovací a kamerové systémy, a její obchodní ředitel Dalimil Jánský.

Green Center se stala subdodavatelem Horáčkovy dílny – spolu pak měly společnosti, respektive jejich zástupci, Horáček s Jánským, měnit zadávací dokumentaci tendru, navýšit jeho cenu kvůli vlastnímu zisku o téměř půl milionu a do výběrového řízení uměle dosadit další firmu s nabídkou jen naoko, která by jim „kryla záda“.

Horáčkova přání nekriticky naplňoval tehdejší management nemocnice

Horáčkova „přání“ a požadavky týkající se obměny parametrů dané zakázky pak prý nekriticky naplňoval tehdejší management nemocnice v čele s bývalou ředitelkou Andreou Vrbovskou, která byla obviněná už v první vlně loni v létě.

Redakce detaily získala z říjnového policejního usnesení o zahájení trestního stíhání v danému případu.

Lobbista Tomáš Horáček na jednání o vazbě.

FOTO: Jan Menšík, Právo

‚Aby se tam někdo nenacpal‘

Přestože vedení nemocnice zadávací řízení na tendr uveřejnilo až v září 2016, Horáček, dle vyšetřovatelů hlava celé „organizované skupiny“, na zakázce „pracoval“ již minimálně dva měsíce předem.

Připravovanou zadávací dokumentaci získal především na základě nadstandardních osobních vazeb s ředitelkou Vrbovskou. Podnikatel měl možnost parametry zakázky měnit tak, aby mu vyhovovaly a aby bylo jisté, že v tendru zvítězí právě jeho dílna či jiné jím nastrčené společnosti.

Z telefonních odposlechů, které kriminalisté k dané kauze shromáždili, vyplývá, že se Horáček v tomto případě domluvil se společností Green Center, respektive jejím obchodním ředitelem Jánským na tom, že do zakázky půjdou společně. S tím, že Green Center jako subdodavatel První chráněné dílny ale odvede prakticky veškerou práci.

V zachycených hovorech se například Jánský s Horáčkem baví o tom, že do zadávací dokumentace sami zanesou požadavek na rozpoznávání invalidů, který ani Bulovka nepožadovala, proto, „aby se tam někdo jiný nenacpal“.

Společně se pak měli dohodnout na tom, že přemluví zástupce nemocnice k tomu, aby navýšili původní cenu zakázky z 2,5 milionu korun na 3 miliony, aby dosáhli vyššího zisku.

Pro První chráněnou dílnu dělal, dle kriminalistů, čistý zisk téměř půl milionu korun.

Majitelé firmy Green Center se ke zjištěním kriminalistů nechtěli vyjadřovat. Přestože mají usnesení i se všemi informacemi k dispozici, Jánského i nadále nechávají na pozici obchodního ředitele.

Jánský redakci sdělil, že se svým stíháním „nesouhlasí“ a že jednotlivá zjištění policistů jsou „vytržena z kontextu“. „Pravda to není. Žádného trestného činu jsem se nedopustil. Šlo o standardní dohody s klientem. Pravda se ukáže u soudu,“ hájil se Jánský.

Dlouhodobě nastaveno

Nemocnice všechny Horáčkovy prosby skutečně vyslyšela. Podřízení vedoucí ekonomického úseku Marie Nushiové dopsali do dokumentace požadavek na validaci invalidů, což mělo sloužit k eliminaci konkurence.

Podle dřívějších informací serveru iRozhlas Vrbovská i Nushiová využívaly Horáčkovy luxusní vozy, kterými bezplatně jezdily.

Lobbista si je měl podobnými dárky zavazovat. Nushiová v nemocnici podle informací serveru krátce po vypuknutí kauzy loni v létě skončila.

Navýšení částky o půl milionu svým podpisem zase stvrdili Vrbovská s tehdejším provozně technickým náměstkem Františkem Novákem, budoucím ředitelem Bulovky. Toho na post dosadil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) poté, co v lednu minulého roku odvolal Vrbovskou.

V červnu ale Novák skončil. Policisté v kauze zmanipulovaných tendrů obvinili i jeho. „Šlo o dlouhodobě nastavený systém, kdy MUDr. Vrbovská předem určila, která veřejná zakázka bude určena pro Bc. Horáčka, resp. některou z jím určených společností, případně jinému dodavateli, a pověřila své podřízené k dalšímu jednání s Horáčkem,“ popsali kriminalisté mechanismus údajného „korupčení“ v usnesení.

Hlavními „spojkami“ mezi Vrbovskou a Horáčkem měla být právě Nushiová, Novák a tehdejší náměstek pro informační a komunikační technologie Rostislav Černý.

Jak Právu sdělil mluvčí Bulovky Filip Řepa, Černý byl na základě okolností týkajících se údajné korupce v ústavu odvolán. V nemocnici skončil v listopadu, tedy měsíc poté, co policisté rozšířili Horáčkovo obvinění o popisovanou kauzu.

Krycí nabídka?

Onou krycí firmou měla být podle policií odposlechnutých hovorů mezi Jánským s Horáčkem společnost Eltodo. V soutěži o zakázku nabídla pouze o dva tisíce vyšší nabídku než První chráněná dílna. Oběma jmenovaným měla dělat subdodavatele firma Green Center.

Podle mluvčího a obchodního ředitele firmy Eltodo Marata Sabera zakázka probíhala naprosto standardně, jakékoli machinace s „krycí“ nabídkou odmítl. „Jestli to pan Jánský řekl, tak samozřejmě lže. My nemůžeme nést zodpovědnost za to, co někdo řekne,“ řekl Právu Saber. Přestože se do řízení přihlásila ještě jedna společnost, která nabídla nejnižší cenu, Horáčkova dílna zakázku podle předpokladů vyhrála.

Jí nabídnutá cena musela být ze zákona snížena o 15 procent kvůli tomu, že dílna vystupovala jako zaměstnavatel hendikepovaných. Žádní hendikepovaní se ale na plnění zakázky nepodíleli.

Podle vyšetřovatelů dílna k realizaci předmětu zakázky „žádným způsobem nepřispěla“. Přestože byla kupní smlouva uzavřena v listopadu 2016, vjezdový systém dílna Bulovce dodala až v lednu minulého roku. Předat jej přitom měla maximálně 65 dnů po podpisu smlouvy.

Management nemocnice po Horáčkovi kvůli nedodržení termínu žádné sankce nepožadoval. „Což koresponduje se zjištěním, že management nemocnice jednal s Bc. Tomášem Horáčkem ve shodě,“ píší kriminalisté v dokumentu.