Matěj Říha, Právo

Pokud by Koláčkovi ve Švýcarsku odklad vězení neumožnili, tak velmi pravděpodobně stanovený termín poruší a do vězení nenastoupí. Koláček to ve středu řekl Právu a ČTK.

Kauzu MUS od loňského října řeší pražský městský soud. Případ se týká prodeje státního 46procentního balíku akcií za 650 milionů korun. Obžaloba Koláčka a další manažery spjaté s MUS viní z toho, že těžařskou společnost ovládli jejími vlastními penězi a zároveň při nákupu akcií podvedli stát, který přišel nejméně o 3,2 miliardy korun. Koláček i další obžalovaní jakoukoliv vinu odmítají.

Koláček se chce naplno věnovat českému procesu, a proto požádal své obhájce ve Švýcarsku, aby se pokusili odložit termín nástupu do vězení, které je v obci Buchs u hranic s Lichtenštejnskem. V tomto vězení by podle svých slov měl pracovat: starat se o zvířata a pěstovat rostliny.

Obžalovaný podnikatel Antonio Koláček u soudu (archivní snímek).

FOTO: Petr Horník, Právo

Při rozhovoru s novináři připustil, že měl původně úmysl do vězení nastoupit. Jeho názor se ale změnil v posledních měsících, kdy trvá proces proti manažerům v Česku, kde se chce před soudem obhájit až do konce.

Pokud by totiž do vězení nastoupil, tak je velmi pravděpodobné, že by český soud jeho trestní stíhání zastavil, protože nemůže být podruhé odsouzen za stejný skutek. To si ale Koláček nepřeje a naopak si chce vyslechnout verdikt. Věří totiž, že tuzemské soudy uznají, že se ničeho zlého nedopustil.

„Uvidíme, jak bude reagovat Švýcarsko, ale chci tady být co nejdéle,“ konstatoval Koláček. Případné rozhodnutí, zda skutečně odjede, či neodjede, „chce nechat až na poslední chvíli“. Nicméně již předem naznačil, že pokud by mu Švýcarsko nevyhovělo, tak je připraven neodjet. „Je dost pravděpodobné, že nenastoupím,“ uvažoval Koláček. Doplnil také, že pokud taková situace nastane, tak je připraven na to, že po něm bude pátrat policie.