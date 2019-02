Novinky

„V době vzniku mimořádné události cestovalo v osobním vlaku 17 cestujících a v expresu cca 300,“ informoval mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

„Nestává se tak často, aby vlaky s cestujícími zastavily tak blízko od sebe,“ řekl Drápal ČTK.

Vlaky skončily pár metrů od sebe

FOTO: Drážní inspekce

Expres EX 350 jel z Prahy do Mnichova a druhý vlak z Plzně do Radnice. Podle Drápala byl provoz na trati zastaven, obnoven by měl být kolem 22:30.