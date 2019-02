kub, Novinky

Bezmála půltunový kůň spadl do zhruba dva metry hluboké jímky, které byla do půl metru zaplavená vodou. „Kůň byl při příjezdu jednotek při vědomí, ale vyčerpán. Jezdkyně, která s koněm do jímky spadla, vyvázla bez zranění,” uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Hasiči se při výjezdu dostali do problémů, protože jedinou cestou byla jízda přes podmáčené pole, ve které těžká technika zapadla. „Dobrovolná jednotka zajistila traktor s radlicí. Aby traktor mohl projet, musel být odstraněn plot přilehlé zahrady,“ upřesnila mluvčí.

Hasiči zvíře vytáhli pomocí popruhů

FOTO: HZS Pardubického kraje

Kůň podle ní v jímce seděl a bylo náročné protáhnout pod ním popruhy. „Bylo tedy použito pamlsků a dalšího koně. Teprve poté se kůň postavil na všechny čtyři nohy,“ sdělila Horáková.

Při postavení koně si zranila jezdkyně ruku, kterou ji ošetřila záchranka. „Hasiči poté koně zajistili do popruhů a zvíře vytáhli. Majitel koně si na místo zavolal zvěrolékaře, protože zvíře bylo zraněné z pádu,“ dodala mluvčí.