ČTK

Ženě hrozilo 15 až 20 let vězení. Krajský soud v Plzni jí vyměřil 19 let, Vrchní soud v Praze pak verdikt zmírnil. "Deliktu se dopustila víceméně z hlouposti. Rozhodně se nejedná o profesionální kriminálnici, která by se na to předem připravovala," konstatoval loni předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Zdůraznil, že dívka je nezralá a nemá dostatek rozvahy, takže situaci, do které se dostala, vyřešila naprosto jinak, než měla.

Dívka, které bylo v době vraždy 20 let, se k činu přiznala. Bála se, že se o nechtěném těhotenství dozví její přítel. Když po porodu loni v srpnu nečekaně přišel domů, chtěla prý dítě omráčit, aby neplakalo, nikoliv zavraždit.

Dítě našli v koši



Partnerovi řekla, že je zakrvácená, protože se řízla a protože jí praskla cysta. Poté, co k ní muž přivolal záchranáře, tvrdila lékaři, že dítě už si odvezla porodní asistentka. Těžce zraněného novorozence objevila policie až později v koši na prádlo. Holčička pak v nemocnici podlehla těžkým zraněním mozku.

U plzeňského krajského soudu dívka uvedla, že "byla strašně hloupá" a že udělala hroznou věc. Pořád prý doufala, že se partner o jejím těhotenství nedozví. Původně podle vlastních slov plánovala, že dítě porodí anonymně a dá k adopci nebo ho dopraví do babyboxu.

Obhajoba se domáhala toho, aby soud vraždu překvalifikoval na mírněji postižitelné trestné činy - na zabití nebo na vraždu novorozence matkou. Odvolací senát to však odmítl.