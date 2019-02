pab, Právo

Podle informací Práva jsou oběťmi starší muž a starší žena ve věku 76 a 72 let. Muž zemřel v pokoji, tělo ženy skončilo pod balkonem.

Zadržení podezřelého potvrdila ve čtvrtek ráno Právu krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. „Bližší informace k zadrženému nebudeme zatím sdělovat,” uvedla.

Podle informací Práva by mělo jít o třicetiletého vnuka zavražděného páru. Jak Právo dále zjistilo, měl se se svým činem svěřit dalšímu člověku, jenž poté, co si ověřil, že je to pravda, zalarmoval policii. Podle nepotvrzených informací byl podezřelý zadržen v nemocnici, kam jej na psychiatrické oddělení dotyčný převezl.

Na místě byla ve středu večer plzeňská krajská kriminálka, která vyšetřuje vraždy, i koroner. Policie oznámení o případu přijala po deváté hodině večer, uvedla Burešová. Kriminalisté případ vyšetřují jako podezření na vraždu.

„S ohledem na aktuálnost případu a na to, abychom nenarušili průběh trestního řízení, nebudeme zatím k případu zveřejňovat žádné bližší informace,“ doplnila Burešová.